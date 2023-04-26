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В Екатеринбурге задержали поджигателя Шарташского лесопарка
Происшествия
Фото: ЕАН
В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге с поличным задержали поджигателя. Площадь пожара в парке составила 100 квадратных метров.
Как пишет ЕАН со ссылкой на директора лесопарка Сергея Бондарева, очаг возгорания находился на южной стороне озера Шарташ, в районе футбольных полей. Неравнодушная посетительница парка заметила предполагаемого поджигателя и сфотографировала его, а затем обратилась к сотрудникам ЧОП.
По словам Бондарева, поджигатель пытался замаскироваться: снял куртку и убрал ее в рюкзак. Несмотря на это, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Свою вину он признал.
Фото: ЕАН
Напомним, что из-за серии пожаров в Свердловской области ввели режим повышенной готовности.
Как пишет ЕАН со ссылкой на директора лесопарка Сергея Бондарева, очаг возгорания находился на южной стороне озера Шарташ, в районе футбольных полей. Неравнодушная посетительница парка заметила предполагаемого поджигателя и сфотографировала его, а затем обратилась к сотрудникам ЧОП.
По словам Бондарева, поджигатель пытался замаскироваться: снял куртку и убрал ее в рюкзак. Несмотря на это, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Свою вину он признал.
Фото: ЕАН
«Благодаря неравнодушной посетительнице, пожар получилось оперативно локализовать силами пожарных, которые прибыли на место очень быстро»,
– добавил директор Шарташского лесопарка.
Напомним, что из-за серии пожаров в Свердловской области ввели режим повышенной готовности.
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