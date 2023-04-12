Возрастное ограничение 18+
Подозреваемого в поджоге сухой травы задержали в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Недавнее горение сухой травы на окраине Екатеринбурга, судя по всему, было устроено целенаправленно. В вечер возгорания на месте происшествия был задержан подозреваемый.
Предположение о том, что сухую траву неподалёку от нового торгово-развлекательного центра на проспекте Космонавтов подожгли специально, возникло в телеграм-чате Калиновского лесопарка почти сразу же, как стало известно о природном пожаре. Один из очевидцев поделился информацией о том, что видел некоего мужчину, лежащего связанным на земле возле того места, где пожарные боролись с быстро распространяющимся огнём. Уже на следующий день один из местных телеканалов распространил видео, на котором запечатлён момент задержания предполагаемого поджигателя. Интересно, что схвачен злодей маргинального вида был не представителем силовых структур, а рядовым гражданином и только позже передан «кому надо».
Стоит отметить, что версия о злонамеренном поджоге травы возникла ещё до информации о поджигателе. Уж слишком «неслучайным» показалось наблюдателям место пожара. Именно на этой территории планируется провести «дублёр Космонавтов» — первоначальный план «перечеркнуть» трассой Калиновский лесопарк защитникам природы удалось «завернуть», но по новому плану дорога-таки коснётся природной территории примерно там, где на этой недели столь дымно полыхало. И как тут было не вспомнить о других пожарах, которые — ну, так уж совпадало, — устраивали «пироманы» в тех эльмашевских домиках, которые попадали под реновацию.
К слову, Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что в этом, не успевшем ещё даже доползти до своей середины году было составлено 25 административных протоколов и заведено одно уголовное дело, связанных с лесными пожарами.
Предположение о том, что сухую траву неподалёку от нового торгово-развлекательного центра на проспекте Космонавтов подожгли специально, возникло в телеграм-чате Калиновского лесопарка почти сразу же, как стало известно о природном пожаре. Один из очевидцев поделился информацией о том, что видел некоего мужчину, лежащего связанным на земле возле того места, где пожарные боролись с быстро распространяющимся огнём. Уже на следующий день один из местных телеканалов распространил видео, на котором запечатлён момент задержания предполагаемого поджигателя. Интересно, что схвачен злодей маргинального вида был не представителем силовых структур, а рядовым гражданином и только позже передан «кому надо».
Стоит отметить, что версия о злонамеренном поджоге травы возникла ещё до информации о поджигателе. Уж слишком «неслучайным» показалось наблюдателям место пожара. Именно на этой территории планируется провести «дублёр Космонавтов» — первоначальный план «перечеркнуть» трассой Калиновский лесопарк защитникам природы удалось «завернуть», но по новому плану дорога-таки коснётся природной территории примерно там, где на этой недели столь дымно полыхало. И как тут было не вспомнить о других пожарах, которые — ну, так уж совпадало, — устраивали «пироманы» в тех эльмашевских домиках, которые попадали под реновацию.
К слову, Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что в этом, не успевшем ещё даже доползти до своей середины году было составлено 25 административных протоколов и заведено одно уголовное дело, связанных с лесными пожарами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
12 апреля 2023
12 апреля 2023