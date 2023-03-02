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Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Реже пытались поджечь квартиру блогера, который мучил своего кота на камеру и публиковал видео в своем YouTube-канале. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего подписчика.
Утверждается, что инцидент произошёл накануне днём. Неизвестный написал на стене возле двери «За кота» и попытался устроить пожар. Возгорание, к счастью, предотвратили.
Напомним, что блогер из Режа заматывал кота скотчем, швырял его по квартире и насильно заставлял «качать пресс». История вызвала большой резонанс, в том числе из-за того, что мужчину проверяли правоохранительные органы, а измученное животное продолжало оставаться с живодёром.
В итоге людям все же удалось добиться изъятия кота полицейскими. В настоящий момент питомец находится у зоозащитников.
Утверждается, что инцидент произошёл накануне днём. Неизвестный написал на стене возле двери «За кота» и попытался устроить пожар. Возгорание, к счастью, предотвратили.
«Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди. Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар»,
– возмутился подписчик сообщества
Напомним, что блогер из Режа заматывал кота скотчем, швырял его по квартире и насильно заставлял «качать пресс». История вызвала большой резонанс, в том числе из-за того, что мужчину проверяли правоохранительные органы, а измученное животное продолжало оставаться с живодёром.
В итоге людям все же удалось добиться изъятия кота полицейскими. В настоящий момент питомец находится у зоозащитников.
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