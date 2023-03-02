Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь

– возмутился подписчик сообщества

«Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди. Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар»,