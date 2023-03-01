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У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
Криминал
Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых
История о коте, которого мучает на камеру видеоблогер из Режа получила большой резонанс. В том числе, из-за возмутительной информации о том, что живодёра уже проверяли ранее представители правоохранительных органов, но измученное животное у него не изъяли, и мужчина продолжил измываться над питомцем на публику.
На этот раз общественное возмущение было слишком велико, чтобы полиция могла проигнорировать сообщения о садисте. К тому же, режевской мучитель имел неосторожность опубликовать угрозу, заявив, что умертвит кота, если СМИ и соцсети не удалят сообщения о «чудачествах» блогера. И это дало повод полицейским снова наведаться к нему в гости, а уйти оттуда с объектом его измывательств.
Кота полицейские у не вполне адекватного мужчины наконец, изъяли и передали зоозащитникам, которые сопровождали их в этом рейде. При осмотре животного обнаружилось, что у него сильно травмировано ухо. Зоозащитники требуют, чтобы против Николая Черепанова возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (напомним, что данная статья предусматривает, в том числе, лишение свободы в качестве наказания).
На этот раз общественное возмущение было слишком велико, чтобы полиция могла проигнорировать сообщения о садисте. К тому же, режевской мучитель имел неосторожность опубликовать угрозу, заявив, что умертвит кота, если СМИ и соцсети не удалят сообщения о «чудачествах» блогера. И это дало повод полицейским снова наведаться к нему в гости, а уйти оттуда с объектом его измывательств.
Кота полицейские у не вполне адекватного мужчины наконец, изъяли и передали зоозащитникам, которые сопровождали их в этом рейде. При осмотре животного обнаружилось, что у него сильно травмировано ухо. Зоозащитники требуют, чтобы против Николая Черепанова возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (напомним, что данная статья предусматривает, в том числе, лишение свободы в качестве наказания).
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