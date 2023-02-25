Блогер из Режа издевается над своим котом ради хайпа

«В прошлый раз участковый провела беседу с матерью живодера, кота видела мельком и на этом основании определила, что животному не угрожает опасность раз он жив... Не пригласив даже на встречу зоозащитников... На основании 245 УК РФ на видео происходит жестокое обращение!!» – пишет подписчица паблика «Подслушано Реж».

«Сам он называет себя "Дикий Куколд" и готовиться к какой-то священной войне с женщинами, прошу вас придать огласке и если он наблюдается в психушке, то сообщить туда», – пишет местная жительница.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

По социальным сетям распространяется видео, как житель Режа издевается над своим котом. Он ведет свой блог, где публикует видео с издевательствами.Мужчина снимается в видео полуголым и привлекает к съемкам рыжего кота. Он заматывает кота скотчем, швыряет по квартире и насильно заставляет «качать пресс». На крики за стеной и неадекватное поведение мужчины жалуются и местные жители. Соседи неоднократно обращались в полицию, но безрезультатно.В конце декабря подписчики паблика уже жаловались на блогера. Они писали, что мужчина снимает странные видео: иногда кричит на маму и замахивается, мучает животных на камеру, ходит вокруг школ и следит за одинокими женщинами.