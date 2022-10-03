В лесных пожарах в Свердловской области обвинили грибников и ягодников
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области заявили, что причиной возникновения большинства лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем грибников и ягодников.
Как рассказали в департаменте информполитики области, по данным на 12.00, в регионе действует 12 лесных пожаров на площади 240 гектаров. Пять из них локализованы на площади 73 гектаров. Ранее в Авиалесоохране сообщали, что, по данным на 00.00 3 октября, зафиксировано только пять лесных пожаров общей площадью 77 гектаров.
Болотная трава горит в нескольких местах в Тугулымском лесничестве. Также природные пожары зафиксированы в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском, Серовском лесничествах, в лесах Артемовского и Сосьвинского городских округов.
При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».
– Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу. Нельзя оставлять непотушенный огонь, разводить костры в торфяниках, бросать спички и окурки. Запрещается оставлять в лесу легковоспламеняющиеся предметы, – сказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Как рассказали в департаменте информполитики области, по данным на 12.00, в регионе действует 12 лесных пожаров на площади 240 гектаров. Пять из них локализованы на площади 73 гектаров. Ранее в Авиалесоохране сообщали, что, по данным на 00.00 3 октября, зафиксировано только пять лесных пожаров общей площадью 77 гектаров.
Болотная трава горит в нескольких местах в Тугулымском лесничестве. Также природные пожары зафиксированы в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском, Серовском лесничествах, в лесах Артемовского и Сосьвинского городских округов.
При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».
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