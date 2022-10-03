В лесных пожарах в Свердловской области обвинили грибников и ягодников

– Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу. Нельзя оставлять непотушенный огонь, разводить костры в торфяниках, бросать спички и окурки. Запрещается оставлять в лесу легковоспламеняющиеся предметы, – сказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости