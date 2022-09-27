Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 77 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась с трех гектаров до 77. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 3 октября, в регионе действует пять природных пожаров на площади 77 гектаров. Еще вчера сообщалось о четырех пожарах общей площадью три гектара.
Всего в России зафиксировано 10 лесных пожаров на площади 3 146 гектаров.
По данным на 3 октября, в регионе действует пять природных пожаров на площади 77 гектаров. Еще вчера сообщалось о четырех пожарах общей площадью три гектара.
Всего в России зафиксировано 10 лесных пожаров на площади 3 146 гектаров.
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