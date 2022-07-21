Огнеборцы потушили пожар на свалке в Березовском
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Березовском потушили только в 07:37. Сообщение о возгорании поступило еще вчера в 13:38.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар на свалке локализовали вечером 21 июля на площади 2000 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 37 огнеборцев. Сейчас проводится проливка тлеющего мусора.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора выезжали вчера на место происшествия для замеров проб воздуха. В пресс-службе ведомства заявили, превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Березовском не выявлено.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар на свалке локализовали вечером 21 июля на площади 2000 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 37 огнеборцев. Сейчас проводится проливка тлеющего мусора.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора выезжали вчера на место происшествия для замеров проб воздуха. В пресс-службе ведомства заявили, превышений допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Березовском не выявлено.
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