Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области



Фото: Уральская транспортная прокуратура

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с рельсов сошли семь вагонов с щебнем. Инцидент произошел на станции Полуночное вчера в 22:29.Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, на однопопутном неэлектрифицированном участке Полуночное – Ивдель при отправлении с третьего пути грузового поезда в составе 21 вагона произошел сход семи вагонов. Три вагона с щебнем перевернулись, а еще у четырех – сошли колесные пары.На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и Серовский транспортный прокурор.К счастью, пострадавших нет. Повреждения получили вагоны и железнодорожный путь. Устанавливается сумма ущерба. Задержек поездов также не было.