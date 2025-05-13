В Техуниверситете УГМК открылась новая программа по направлению «Экономика»





– сказал Вячеслав Лапин. «Экономисты всегда нужны, но горно-металлургическим предприятиям особо ценны те специалисты, кто совмещает знания в области экономики, управления с глубоким пониманием производственных технологий и особенностей процессов в нашей отрасли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Техническом университете УГМК открыли новую программу высшего образования. Она получила название «Экономика и управление горно-металлургическим предприятием». Срок обучения по новому направлению составит четыре года.Выпускники 11 классов могу поступить на это направление на основе ЕГЭ по трём предметам. Из обязательных – профильная математика и русский язык, а из дополнительных – информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.Приём документов стартует 20 июня 2025 года.Ранее, напомним, в Техуниверситете запустили программы «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.