Возрастное ограничение 18+
В Техуниверситете УГМК открылась новая программа по направлению «Экономика»
Фото предоставлено университетом
В Техническом университете УГМК открыли новую программу высшего образования. Она получила название «Экономика и управление горно-металлургическим предприятием». Срок обучения по новому направлению составит четыре года.
Выпускники 11 классов могу поступить на это направление на основе ЕГЭ по трём предметам. Из обязательных – профильная математика и русский язык, а из дополнительных – информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.
Приём документов стартует 20 июня 2025 года.
Ранее, напомним, в Техуниверситете запустили программы «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.
По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.
Справка: Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%. Университет третий год подряд возглавляет рейтинг вузов Свердловской области агентства RAEX.
Выпускники 11 классов могу поступить на это направление на основе ЕГЭ по трём предметам. Из обязательных – профильная математика и русский язык, а из дополнительных – информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.
Приём документов стартует 20 июня 2025 года.
Ранее, напомним, в Техуниверситете запустили программы «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.
«Экономисты всегда нужны, но горно-металлургическим предприятиям особо ценны те специалисты, кто совмещает знания в области экономики, управления с глубоким пониманием производственных технологий и особенностей процессов в нашей отрасли»,
– сказал Вячеслав Лапин.
По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.
Справка: Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%. Университет третий год подряд возглавляет рейтинг вузов Свердловской области агентства RAEX.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Творчество «бойцов графического фронта» можно увидеть в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
19 мая 2025
19 мая 2025