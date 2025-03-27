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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На встрече с Владимиром Путиным назначенный накануне временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге.
Отметим, что ещё в феврале тему строительства новых станций для екатеринбургского метрополитена стали поднимать чаще.
Так, ушедший с поста губернатора Евгений Куйвашев рассказывал о совместной работе с белорусскими метростроителями. До этого в уральской столице стали обсуждать возможность продления метрополитена до Верхней Пышмы. Ещё раньше появились слухи о намерении расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская».
«Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, – вопрос метро. Я думаю, что Вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания», – сказал Паслер.
Отметим, что ещё в феврале тему строительства новых станций для екатеринбургского метрополитена стали поднимать чаще.
Так, ушедший с поста губернатора Евгений Куйвашев рассказывал о совместной работе с белорусскими метростроителями. До этого в уральской столице стали обсуждать возможность продления метрополитена до Верхней Пышмы. Ещё раньше появились слухи о намерении расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская».
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