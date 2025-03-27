Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге

«Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, – вопрос метро. Я думаю, что Вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания», – сказал Паслер.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости