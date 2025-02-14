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Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали активно обсуждать будущее метрополитена, в том числе рассматривается возможность строительства станций, который свяжут уральскую столицу с Верхней Пышмой.
Об обсуждении трассировки метрополитена рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал».
При этом, как уточняется, он добавил, что говорить о точных сроках сейчас преждевременно.
Напомним, ранее в столице Урала стали ходить слухи о намерении расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская», которая находится между «Геологической» и «Чкаловской».
Об обсуждении трассировки метрополитена рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал».
«Прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, ведется работа по внесению изменений в генплан 2045 года. Прорабатывается с Академического, Юго-Запад, и наверх, на антенные поля, вплоть до Верхней Пышмы»,
– приводят слова Галямова в издании.
При этом, как уточняется, он добавил, что говорить о точных сроках сейчас преждевременно.
Напомним, ранее в столице Урала стали ходить слухи о намерении расконсервировать недостроенную станцию метро «Бажовская», которая находится между «Геологической» и «Чкаловской».
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