Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы

приводят слова Галямова в издании.

«Прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, ведется работа по внесению изменений в генплан 2045 года. Прорабатывается с Академического, Юго-Запад, и наверх, на антенные поля, вплоть до Верхней Пышмы»,