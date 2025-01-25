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Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2024 году объём лесов, незаконно вырубленных на Урале, сократился более чем вдвое. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в Департаменте лесного хозяйства по УФО.
Согласно статистике, которую привело ведомство, по итогам 2024 года объём незаконных рубок составил 19 171 кубометр, а ущерб – 494 миллиона 718 тысяч рублей. В 2023 году объём, нелегально заготовленной древесины, составил почти 43 тысячи кубометров, в 2022 году – более 62 с половиной тысяч, в 2021 году – более 80 тысяч.
Наиболее позитивную динамику отмечают в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
По словам начальника Департамента лесного хозяйства по УФО Олега Сандакова, это самые низкие объёмы как минимум за последние восемь лет.
Он утверждает, что такие результаты удалось достичь благодаря обследования регионов с помощью «космоснимков».
Согласно статистике, которую привело ведомство, по итогам 2024 года объём незаконных рубок составил 19 171 кубометр, а ущерб – 494 миллиона 718 тысяч рублей. В 2023 году объём, нелегально заготовленной древесины, составил почти 43 тысячи кубометров, в 2022 году – более 62 с половиной тысяч, в 2021 году – более 80 тысяч.
Наиболее позитивную динамику отмечают в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
По словам начальника Департамента лесного хозяйства по УФО Олега Сандакова, это самые низкие объёмы как минимум за последние восемь лет.
«Только на Среднем Урале объем незаконных рубок снизился на 44 процента. А так как Свердловская область традиционно была самой привлекательной для "чёрных лесорубов" среди уральских регионов, то это снижение очень заметно и по округу в целом»,
– сказал Сандаков.
Он утверждает, что такие результаты удалось достичь благодаря обследования регионов с помощью «космоснимков».
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