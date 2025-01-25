Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале





– сказал Сандаков. «Только на Среднем Урале объем незаконных рубок снизился на 44 процента. А так как Свердловская область традиционно была самой привлекательной для "чёрных лесорубов" среди уральских регионов, то это снижение очень заметно и по округу в целом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 2024 году объём лесов, незаконно вырубленных на Урале, сократился более чем вдвое. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в Департаменте лесного хозяйства по УФО.Согласно статистике, которую привело ведомство, по итогам 2024 года объём незаконных рубок составил 19 171 кубометр, а ущерб – 494 миллиона 718 тысяч рублей. В 2023 году объём, нелегально заготовленной древесины, составил почти 43 тысячи кубометров, в 2022 году – более 62 с половиной тысяч, в 2021 году – более 80 тысяч.Наиболее позитивную динамику отмечают в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.По словам начальника Департамента лесного хозяйства по УФО Олега Сандакова, это самые низкие объёмы как минимум за последние восемь лет.Он утверждает, что такие результаты удалось достичь благодаря обследования регионов с помощью «космоснимков».