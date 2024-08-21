Возрастное ограничение 18+
Из-за долгов за электроэнергию к екатеринбургскому "Гортрансу" предъявили многомиллионный иск
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Гортранс" вновь фигурирует в долговых историях - на этот раз иск МУПу подала организация-поставщик электричества - АО "Екатеринбургэнергосбыт". Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Согласно карточке дела, сумма иска - 29 миллионов 781 тысяча рублей. Дата заседания ещё не назначена. Когда образовалась задолженность, неизвестно. В июле Вечерние ведомости писали о долге "Гортранса" в 28 миллионов рублей за электричество. На тот момент в городской администрации заверили, что ситуация 2021 года, когда из-за долгов за электричество встали трамваи и троллейбусы, в 2024 году не повторится. Судя по сумме иска, ситуация за месяц только усугубилась.
Напомним, в начале 2024 года только с помощью субсидии из городского бюджета "Гортранс" смог погасить долги в 306 миллионов рублей. Недавно на Вечерних ведомостях выходило интервью у замминистра транспорта, в котором он рассказывал, какими способами общественный транспорт можно избавить от убытков.
Согласно карточке дела, сумма иска - 29 миллионов 781 тысяча рублей. Дата заседания ещё не назначена. Когда образовалась задолженность, неизвестно. В июле Вечерние ведомости писали о долге "Гортранса" в 28 миллионов рублей за электричество. На тот момент в городской администрации заверили, что ситуация 2021 года, когда из-за долгов за электричество встали трамваи и троллейбусы, в 2024 году не повторится. Судя по сумме иска, ситуация за месяц только усугубилась.
Напомним, в начале 2024 года только с помощью субсидии из городского бюджета "Гортранс" смог погасить долги в 306 миллионов рублей. Недавно на Вечерних ведомостях выходило интервью у замминистра транспорта, в котором он рассказывал, какими способами общественный транспорт можно избавить от убытков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд взыскал с Корпорации «Маяк» неоплаченный долг
23 августа 2024
23 августа 2024