Екатеринбургский Гортранс задолжал 28 миллионов рублей за электричество

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Гортранс Екатеринбурга должен 28 миллионов рублей за поставки электричества в мае этого года. Об этом пишут городские СМИ, ссылаясь на мэрию.«Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — цитируют различные медиа комментарий мэрии.Напомним, что в 2021 движение трамваев и троллейбусов было парализовано из-за долгов муниципальном предприятия перед поставщиком электроэнергии. Тогда долги составляли около 140 млн рублей.