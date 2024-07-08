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Екатеринбургский Гортранс задолжал 28 миллионов рублей за электричество
Фото: Вечерние ведомости
Гортранс Екатеринбурга должен 28 миллионов рублей за поставки электричества в мае этого года. Об этом пишут городские СМИ, ссылаясь на мэрию.
«Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — цитируют различные медиа комментарий мэрии.
Напомним, что в 2021 движение трамваев и троллейбусов было парализовано из-за долгов муниципальном предприятия перед поставщиком электроэнергии. Тогда долги составляли около 140 млн рублей.
«Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — цитируют различные медиа комментарий мэрии.
Напомним, что в 2021 движение трамваев и троллейбусов было парализовано из-за долгов муниципальном предприятия перед поставщиком электроэнергии. Тогда долги составляли около 140 млн рублей.
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