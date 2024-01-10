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Екатеринбургский «Гортранс» погасил задолженность в 306 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский «Гортранс» погасил задолженность в размере 306,3 миллиона рублей. По данным прокуратуры, всю сумму предприятие получило субсидией от городской администрации.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, общая задолженность «Гортранса» перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и субъектами предпринимательской деятельности, а также по налогам и сборам превышала 500 миллионов рублей, из них было погашено 306,3 миллиона рублей, которые предоставили власти муниципалитета.
Там также подчеркнули, что прокуратура продолжает контролировать ситуацию.
Напомним, что из-за больших долгов предприятия счета «Гортранса» были заблокированы, и уральская столица едва не осталась без транспорта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, общая задолженность «Гортранса» перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и субъектами предпринимательской деятельности, а также по налогам и сборам превышала 500 миллионов рублей, из них было погашено 306,3 миллиона рублей, которые предоставили власти муниципалитета.
«За счёт указанных средств и собственных средств предприятия погашена задолженность по налогам и сборам, за электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение, газ, горюче-смазочные материалы и по арендным платежам»,
– сообщили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что прокуратура продолжает контролировать ситуацию.
Напомним, что из-за больших долгов предприятия счета «Гортранса» были заблокированы, и уральская столица едва не осталась без транспорта.
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