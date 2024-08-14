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На фоне реформы уличной торговли в Екатеринбурге несанкционированные НТО множатся в центре города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале марта 2024 года на Совете неравнодушных (проходит под председательством мэра Екатеринбурга Алексея Орлова) вице-мэр Дмитрий Ноженко презентовал реформу нестационарных торговых объектов (НТО). Заявленными целями «реформы НТО», которую некоторые предприниматели неофициально назвали «реформой Ноженко», были упорядочивание уличной торговли, избавление от незаконных НТО и приведение киосков и павильонов к подобающему внешнему виду. Одним из результатов реформы, помимо улучшения внешнего облика уральской столицы, должно стать увеличение поступлений в бюджет города от НТО.
Накануне корреспондент Вечерних ведомостей случайно увидел, как курирующий реализацию реформы НТО вице-мэр Ноженко в центре Екатеринбурга инспектировал объекты уличной торговли. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, публикаций по итогам объезда чиновника не планируется – пресс-службу на объезд не брали.
Корреспондент Вечерних ведомостей решил сам посмотреть, как по прошествии почти полугода с момента объявления реформы, накануне Дня города, обстоит ситуация с НТО в центре.
Дмитрий Ноженко накануне осматривал объекты нестационарной торговли в Историческом сквере и на Плотинке. Именно для центра города, помимо прочих мероприятий реформы НТО, обговаривается установление дополнительных требований – на последнем заседании Совета неравнодушных, прошедшем 1 августа, тот же Дмитрий Ноженко озвучил проект положения, в котором даётся определение гостевых маршрутов и центра города. В дальнейшем именно на его основе власти Екатеринбурга хотят устанавливать требования для уличных торговцев.
Однако, судя по увиденному корреспондентом Вечерних ведомостей, в самом сердце исторического центра продолжают «цвести» незаконные НТО, которых нет в Схеме размещения НТО: в Историческом сквере, на Плотинке и на улице Вайнера множатся аттракционы на силу удара, лотки развозной торговли и прочие «лопни-шарики», которые наводят горожан на ассоциации с Анапой и прочими причерноморскими городами.
Представитель «Ассоциации НТО» Денис Рудаков высказывал мнение (мы писали об этом в большом материале, посвящённому «реформе Ноженко»), что продвигаемая властями города реформа усложняет предпринимателям легальное попадание в схему размещения НТО, поэтому она закономерно приведёт к росту числа незаконно размещенных НТО.
Незаконность торговли мороженым, кукурузой и другими продуктами питания не из киосков, а с тележек, подтвержали в этом году сами чиновники мэрии – так, начальник департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин в марте заявил, что в городе нет ни одного законного фудтрака – в Схеме размещения НТО (основной документ, регулирующий нестационарную торговлю на муниципальных землях) даже не упоминается соответствующий тип торгового объекта.
Один из предпринимателей в сфере НТО, не пожелавший публиковать его фамилию, в разговоре с Вечерними ведомостями заявил, что торговля мороженым и напитками с лотков в историческом центре Екатеринбурга появляется потому, что аукционов на размещение хотя бы сезонных объектов НТО горадминистрация не проводит, а запрос на мороженое у горожан есть. Хотя развозная торговля, согласно действующим нормам, может быть законной.
Выходит, из-за работы таких предпринимателей в «серой зоне» город теряет и плату с коммерсантов, и возможность предъявлять требования к внешнему виду таких объектов.
Весьма популярное у горожан летнее кафе на набережной Городского пруда со стороны улицы Горького тоже незаконное – его нет в Схеме. Вероятно, поэтому его владельцы не вкладывают средства в улучшение внешнего вида – ведь нелегальный статус грозит тем, что его могут снести в любой момент, юридически бизнесмены от этого ничем не защищены.
Если смотреть на увиденное, то можно сделать вывод, что с мобильной незаконной нестационарной торговлей в центре власти пока справиться не смогли – незаконные торговые объекты даже на фоне активной подготовки к Дню города, установке сцен для концертов, продолжают стоять рядом.
Если же брать не видимые глазу последствия, то предприниматели из сферы нестационарной торговли отмечают два следствия реформы НТО:
Во-первых, предпринимателей, желающих работать легально, реформа демотивировала: зачем вкладывать инвестиции в улучшение внешнего вида объектов, если их не поставишь в законном формате?
Во-вторых, бизнес недобросовестных предпринимателей, сделавших ставку на незаконную торговлю «нахрапом», расцветает – они устанавливают всё новые объекты, видя, что подрядчик по выносу незаконных НТО (его, к слову, определяет мэрия) работает спустя рукава.
Всё это происходит на фоне увеличения числа ярмарок – зачастую таких же НТО, но размещённых администрацией города без конкурсных процедур. Сегодня, к слову, мэрия подписала постановление об организации ещё трёх ярмарок, увеличив их число в городе до 106 (на начало года было 57).
Накануне корреспондент Вечерних ведомостей случайно увидел, как курирующий реализацию реформы НТО вице-мэр Ноженко в центре Екатеринбурга инспектировал объекты уличной торговли. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, публикаций по итогам объезда чиновника не планируется – пресс-службу на объезд не брали.
Корреспондент Вечерних ведомостей решил сам посмотреть, как по прошествии почти полугода с момента объявления реформы, накануне Дня города, обстоит ситуация с НТО в центре.
Фото: Вечерние ведомости
Дмитрий Ноженко накануне осматривал объекты нестационарной торговли в Историческом сквере и на Плотинке. Именно для центра города, помимо прочих мероприятий реформы НТО, обговаривается установление дополнительных требований – на последнем заседании Совета неравнодушных, прошедшем 1 августа, тот же Дмитрий Ноженко озвучил проект положения, в котором даётся определение гостевых маршрутов и центра города. В дальнейшем именно на его основе власти Екатеринбурга хотят устанавливать требования для уличных торговцев.
Фото: Вечерние ведомости
Однако, судя по увиденному корреспондентом Вечерних ведомостей, в самом сердце исторического центра продолжают «цвести» незаконные НТО, которых нет в Схеме размещения НТО: в Историческом сквере, на Плотинке и на улице Вайнера множатся аттракционы на силу удара, лотки развозной торговли и прочие «лопни-шарики», которые наводят горожан на ассоциации с Анапой и прочими причерноморскими городами.
Фото: Вечерние ведомости
Представитель «Ассоциации НТО» Денис Рудаков высказывал мнение (мы писали об этом в большом материале, посвящённому «реформе Ноженко»), что продвигаемая властями города реформа усложняет предпринимателям легальное попадание в схему размещения НТО, поэтому она закономерно приведёт к росту числа незаконно размещенных НТО.
Фото: Вечерние ведомости
Незаконность торговли мороженым, кукурузой и другими продуктами питания не из киосков, а с тележек, подтвержали в этом году сами чиновники мэрии – так, начальник департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин в марте заявил, что в городе нет ни одного законного фудтрака – в Схеме размещения НТО (основной документ, регулирующий нестационарную торговлю на муниципальных землях) даже не упоминается соответствующий тип торгового объекта.
Фото: Вечерние ведомости
Один из предпринимателей в сфере НТО, не пожелавший публиковать его фамилию, в разговоре с Вечерними ведомостями заявил, что торговля мороженым и напитками с лотков в историческом центре Екатеринбурга появляется потому, что аукционов на размещение хотя бы сезонных объектов НТО горадминистрация не проводит, а запрос на мороженое у горожан есть. Хотя развозная торговля, согласно действующим нормам, может быть законной.
Фото: Вечерние ведомости
Выходит, из-за работы таких предпринимателей в «серой зоне» город теряет и плату с коммерсантов, и возможность предъявлять требования к внешнему виду таких объектов.
Фото: Вечерние ведомости
Весьма популярное у горожан летнее кафе на набережной Городского пруда со стороны улицы Горького тоже незаконное – его нет в Схеме. Вероятно, поэтому его владельцы не вкладывают средства в улучшение внешнего вида – ведь нелегальный статус грозит тем, что его могут снести в любой момент, юридически бизнесмены от этого ничем не защищены.
Фото: Вечерние ведомости
Если смотреть на увиденное, то можно сделать вывод, что с мобильной незаконной нестационарной торговлей в центре власти пока справиться не смогли – незаконные торговые объекты даже на фоне активной подготовки к Дню города, установке сцен для концертов, продолжают стоять рядом.
Фото: Вечерние ведомости
Если же брать не видимые глазу последствия, то предприниматели из сферы нестационарной торговли отмечают два следствия реформы НТО:
Во-первых, предпринимателей, желающих работать легально, реформа демотивировала: зачем вкладывать инвестиции в улучшение внешнего вида объектов, если их не поставишь в законном формате?
Во-вторых, бизнес недобросовестных предпринимателей, сделавших ставку на незаконную торговлю «нахрапом», расцветает – они устанавливают всё новые объекты, видя, что подрядчик по выносу незаконных НТО (его, к слову, определяет мэрия) работает спустя рукава.
Всё это происходит на фоне увеличения числа ярмарок – зачастую таких же НТО, но размещённых администрацией города без конкурсных процедур. Сегодня, к слову, мэрия подписала постановление об организации ещё трёх ярмарок, увеличив их число в городе до 106 (на начало года было 57).
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