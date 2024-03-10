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В Екатеринбурге нет ни одного законного фудтрака
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нет ни одного законного торгового объекта в виде фудтрака или трейлера. Это выяснилось в ходе сегодняшнего заседания Совета неравнодушных, где самым обсуждаемым вопросом стала нестационарная торговля в городе. Но администрация пообещала исправить сложившуюся ситуацию.
Вопросом нестационарных торговых объектов в виде трейлеров и фудтраков задался организатор Ural Music Night Евгений Горенбург. Он заявил, что очень заинтересован этим видом деятельности, поскольку организует мероприятия, на которых в одном месте собирается очень много народу.
Директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин согласился с музыкантом.
Чаплыгин пообещал, что в новой схеме размещения эти виды НТО будут предусмотрены.
Напомним, новую схему НТО должны утвердить в 2025 году. Сейчас администрация, по словам главы Алексея Орлова, активно борется с незаконными НТО, занимается их выносом и пытается упорядочить ситуацию в этой сфере.
Вопросом нестационарных торговых объектов в виде трейлеров и фудтраков задался организатор Ural Music Night Евгений Горенбург. Он заявил, что очень заинтересован этим видом деятельности, поскольку организует мероприятия, на которых в одном месте собирается очень много народу.
Директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин согласился с музыкантом.
Действительно, очень хороший вопрос. Этот формат торговли очень востребован на территории всей страны. У нас, к сожалению, в схеме размещения [нестационарных торговых объектов] нет ни одного фудтрака. Мы намерены эту ситуацию исправить, и также видим перспективу развития именно этого формата торговли — потому что, в отличие от обычного киоска, фудтрак имеет возможность оборудования всеми необходимыми системами для соблюдения санитарных норм — водоснабжения, водоотведения, холодильным оборудованием, и даже туалетом
— сказал ответственный за сферу НТО чиновник
Чаплыгин пообещал, что в новой схеме размещения эти виды НТО будут предусмотрены.
Напомним, новую схему НТО должны утвердить в 2025 году. Сейчас администрация, по словам главы Алексея Орлова, активно борется с незаконными НТО, занимается их выносом и пытается упорядочить ситуацию в этой сфере.
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Совете неравнодушных обсудит во вторник перспективы нестационарных торговых объектов Екатеринбурга
10 марта 2024
10 марта 2024