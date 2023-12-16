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Финансирование программы развития Режевского городского округа увеличили на 156,4 миллиона
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа обещают направить ещё 156,4 миллиона рублей. Новую редакцию документа приняли сегодня на заседании регионального правительство, сообщили в ДИПе.
Итого общий объем финансирования городского округа должен составить 11,9 миллиарда рублей.
Предполагается, что выделенные средства пойдут на строительство модульной газовой котельной в поселке Первомайский, возведение поликлиники и установку фельдшерских акушерских пунктов в сельских территориях, а также на ремонт дорог, Режевской центральной городской больницы в селе Глинское и зданий учреждений культуры и спорта.
Ранее финансирование увеличивали Ирбиту и Невьянску.
Итого общий объем финансирования городского округа должен составить 11,9 миллиарда рублей.
Предполагается, что выделенные средства пойдут на строительство модульной газовой котельной в поселке Первомайский, возведение поликлиники и установку фельдшерских акушерских пунктов в сельских территориях, а также на ремонт дорог, Режевской центральной городской больницы в селе Глинское и зданий учреждений культуры и спорта.
«Также планируется запустить производство станков для ремонта подвижного железнодорожного состава и начать строительство коровника в деревне Колташи»,
– говорится в сообщении департаменте информационной политики региона.
Ранее финансирование увеличивали Ирбиту и Невьянску.
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