Финансирование программы развития Невьянска увеличили на 1,7 миллиарда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской власти увеличил финансирование комплексной программы развития Невьянска до 2025 года на 1,7 миллиарда рублей.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в новой редакции программы предусмотрены дополнительные расходы на благоустройство города и строительство напорного коллектора и сетей водоотведения. Всего в развитие города готовы вложить более шести миллиардов рублей.За последние три года на развитие Невьянска выделялось лишь 2,5 миллиарда рублей. Однако на эти деньги в городе сумели построить животноводческий комплекс, запустить производство кабин для электровозов и низкозольных трамваев, благоустроить набережную, отремонтировать дороги и реконструировать здание бассейна местной спортивной школы. Также была разработана проектно-сметная документация на строительство дома культуры в поселке Аять.По словам Евгения Куйвашева, программы развития муниципалитетов стимулируют развитие экономики городов. В 2023 году на эти цели было выделено свыше 150 миллиардов рублей.