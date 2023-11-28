Финансирование программы развития Ирбита увеличили на полмиллиарда





– сообщили в департаменте информационной политики региона. «На развитие экономики и социальной инфраструктуры дополнительно будет направлено 564,4 миллиона рублей. В новой редакции общий объем финансирования составит порядка 6,9 миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для финансирования комплексной программы развития Ирбита обещают направить еще полмиллиарда рублей. Общий объем финансирования города на 2018-2025 годы должен будет составить почти семь миллиардов рублей.Дополнительное финансирование хотят направить на ремонт сетей водоснабжения, благоустройство общественных и дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, модернизацию школьных систем образования, ремонт дорог, реставрацию памятников архитектуры, создане футбольных мини-полей, модернизацию Ирбитского химзавода, Ирбитского мотоциклетного завода и других предприятий. Также указано, что эти деньги должны будут пойти на «развитие индустрии гостеприимства».Всего с 2018 года на развитие города было направлено 3,9 миллиарда рублей.