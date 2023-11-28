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Финансирование программы развития Ирбита увеличили на полмиллиарда
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для финансирования комплексной программы развития Ирбита обещают направить еще полмиллиарда рублей. Общий объем финансирования города на 2018-2025 годы должен будет составить почти семь миллиардов рублей.
Дополнительное финансирование хотят направить на ремонт сетей водоснабжения, благоустройство общественных и дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, модернизацию школьных систем образования, ремонт дорог, реставрацию памятников архитектуры, создане футбольных мини-полей, модернизацию Ирбитского химзавода, Ирбитского мотоциклетного завода и других предприятий. Также указано, что эти деньги должны будут пойти на «развитие индустрии гостеприимства».
Всего с 2018 года на развитие города было направлено 3,9 миллиарда рублей.
«На развитие экономики и социальной инфраструктуры дополнительно будет направлено 564,4 миллиона рублей. В новой редакции общий объем финансирования составит порядка 6,9 миллиарда рублей»,
– сообщили в департаменте информационной политики региона.
Дополнительное финансирование хотят направить на ремонт сетей водоснабжения, благоустройство общественных и дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, модернизацию школьных систем образования, ремонт дорог, реставрацию памятников архитектуры, создане футбольных мини-полей, модернизацию Ирбитского химзавода, Ирбитского мотоциклетного завода и других предприятий. Также указано, что эти деньги должны будут пойти на «развитие индустрии гостеприимства».
Всего с 2018 года на развитие города было направлено 3,9 миллиарда рублей.
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