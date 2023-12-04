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Средняя зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 15,9%
Фото: Вечерние ведомости
Средняя зарплата жителей Свердловской области, по данным на сентябрь, составила 61,5 тысячи рублей, что больше уровня сентября минувшего года на 15,9%. Такие данные приводят в Свердловскстате.
Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, при этом выросла за год, как заявляют аналитики, на 10%.
Напомним, что, по информации на май 2023 года, средняя зарплата в регионе оставляла 62,6 тысячи рублей.
Отдельно эксперты посчитали среднюю зарплату работников свердловских организаций. Она составила 63,2 тысячи рублей, что выше уровня сентября 2022 года на 15,7% и августа 2023 на 1,7%.
Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, при этом выросла за год, как заявляют аналитики, на 10%.
Напомним, что, по информации на май 2023 года, средняя зарплата в регионе оставляла 62,6 тысячи рублей.
Отдельно эксперты посчитали среднюю зарплату работников свердловских организаций. Она составила 63,2 тысячи рублей, что выше уровня сентября 2022 года на 15,7% и августа 2023 на 1,7%.
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