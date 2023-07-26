Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области средняя зарплата в мае 2023 года составила 62 663 рубля. Это на 16,3% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстата.По данным Свердловскстата, больше всего зарабатывают представители деятельности в области информации и связи (айтишники) – за год их зарплата выросла на 17,7% и составила 104 578 рублей. Зарплата финансистов и страховщиков выросла на 19,6% – до 99 655 рублей. Ученые, занимающиеся научными исследованиями и разработками, получают чуть меньше – 97 734 рубля (+13%).Наиболее заметно выросли зарплаты строителей – на 27,4% (до 57 372 рублей). Наименьший прирост оказался у медиков и социальных работников – на 8,3% (до 55 965 рублей).У педагогов зарплата выросла на 9,6% (до 55 657 рублей), у сотрудников учреждений культуры и спорта – на 8,8% (до 54 269 рублей).