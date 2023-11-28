Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников

10.16 Среда, 29 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год более, чем в два раза (+124%), вырос спрос на многозадачных сотрудников, и за два года – почти в три раза (+181%). Такие сведения приводят специалисты платформы HeadHunter.

«В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 8,1% вакансий в Свердловской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 5,5% свердловчан»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики.


По мнению руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, такая тенденция связана с дефицитом рабочей силы, которая привела к аномально низкой безработице и росту зарплат. В таких условиях компании испытывают проблемы с наймом сотрудников для выполнения необходимых работ, поэтому работодатели ожидают от работников вовлеченности, в том числе в те процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше отношения не имели.

Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
28 ноября 2023
В Свердловской области не хватает порядка сотни уборщиков снега
24 ноября 2023
Екатеринбуржцы стали больше помогать своим родителям деньгами
22 ноября 2023
Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
21 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
11:27 В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода
10:53 Пожар в екатеринбургской десятиэтажке тушили 44 человека и 16 спецмашин
10:16 В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников
09:40 Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
09:10 В уральской столице пропала 14-летняя девочка
21:19 Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
20:42 В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
19:58 В ночном пожаре едва не погибла пожилая екатеринбурженка
19:28 В «Пространстве Заря» покажут документалку об уральском художнике-концептуалисте
18:57 Поломка на электролинии оставила без света жильцов Уктуса
18:36 Книга выпускника УРГУ борется за голоса читателей в литературном конкурсе
17:50 В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
17:18 Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
16:32 Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
16:13 Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»
15:39 В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды
15:26 Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
15:01 Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
14:30 В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
14:00 Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
13:26 СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
13:01 Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
12:43 В Екатеринбурге продлили перекрытие Народной Воли до августа 2024 года
12:12 После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
11:38 Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
Все новости Свердловской области
11:43 В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка
11:04 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
18:10 Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
17:28 ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
16:40 Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
16:10 Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
10:48 Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
Все новости России и мира
12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
11:27 В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода
10:53 Пожар в екатеринбургской десятиэтажке тушили 44 человека и 16 спецмашин
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
10:16 В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников
09:40 Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
09:10 В уральской столице пропала 14-летняя девочка
21:19 Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
20:42 В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
19:58 В ночном пожаре едва не погибла пожилая екатеринбурженка
19:28 В «Пространстве Заря» покажут документалку об уральском художнике-концептуалисте
18:57 Поломка на электролинии оставила без света жильцов Уктуса
18:36 Книга выпускника УРГУ борется за голоса читателей в литературном конкурсе
17:50 В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
17:18 Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
16:32 Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
16:13 Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»
15:39 В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды
15:26 Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
15:01 Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
14:30 В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
14:00 Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
13:26 СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
13:01 Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK