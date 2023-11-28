В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников

– рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики.

«В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 8,1% вакансий в Свердловской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 5,5% свердловчан»,