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В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год более, чем в два раза (+124%), вырос спрос на многозадачных сотрудников, и за два года – почти в три раза (+181%). Такие сведения приводят специалисты платформы HeadHunter.
По мнению руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, такая тенденция связана с дефицитом рабочей силы, которая привела к аномально низкой безработице и росту зарплат. В таких условиях компании испытывают проблемы с наймом сотрудников для выполнения необходимых работ, поэтому работодатели ожидают от работников вовлеченности, в том числе в те процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше отношения не имели.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
«В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 8,1% вакансий в Свердловской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 5,5% свердловчан»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики.
По мнению руководителя внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анны Осиповой, такая тенденция связана с дефицитом рабочей силы, которая привела к аномально низкой безработице и росту зарплат. В таких условиях компании испытывают проблемы с наймом сотрудников для выполнения необходимых работ, поэтому работодатели ожидают от работников вовлеченности, в том числе в те процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше отношения не имели.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
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