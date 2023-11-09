Свердловская область столкнулась с дефицитом дворников

«Индекс ниже четырех пунктов – красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей»,

– считает директор платформы.

«В сложившейся ситуации работодателям крайне важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала: то, как бизнес-руководители работают с людьми, что входит в компенсационный пакет, как устроена система обучения и переобучения персонала и многое другое»,