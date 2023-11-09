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Свердловская область столкнулась с дефицитом дворников

13.40 Понедельник, 13 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вакансия дворника возглавила топ дефицитных профессий в Свердловской области. На одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке рабочих.

Также ситуация обстоит с поварами, пекарями и кондитерами – 0,8 резюме на вакансию, автомойками – 0,9, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками – 0,9, врачами – 1. Кроме этого, не хватает автомехаников, фармацевтов, слесарей, уборщиков и разнорабочих – у них по 1,1 резюме.

По 1,2 вакансии приходятся на маляров, администраторов торговых точек и сварщиков, по 1,3 – на товароведов, по 1,4 – на продавцов, монтажников и операторов производственных линий, по 1,5 – на электромонтажников, операторов call-ценгтров, по 1,6 – на прорабов, мастеров СМР, инженеров ПТО и инженеров-сметчиков, по 1,7 – на машинистов, швей, грузчиков, по 1,8 – на специалистов по подбору персонала.

Такие данные приводят специалисты HeadHunter.

«Индекс ниже четырех пунктов – красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей»,

– объяснила директор платформы Оксана Сидлецкая.


В среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме. Особенно напряженная ситуация в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. При том что эти сферы, можно называть костяком рынка труда.

По мнению Оксаны Сидлецкой, фундаментальной проблемой является ситуация с демографией, так как людей брать почти неоткуда. И сейчас компаниям выгоднее принимать меры по удержанию людей, чем потом искать им замену.

«В сложившейся ситуации работодателям крайне важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала: то, как бизнес-руководители работают с людьми, что входит в компенсационный пакет, как устроена система обучения и переобучения персонала и многое другое»,

– считает директор платформы.


Напомним, что в Свердловской области также остро стоит ситуация с водителями и кондукторами.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:40 Свердловская область столкнулась с дефицитом дворников
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