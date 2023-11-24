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Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серов стал лидером в Свердловской области по самой высокой средней зарплате, предлагаемой в вакансиях разнорабочих. В 2023 году она составила 80 тысяч рублей.
На втором месте оказалась Ревда с зарплатой в 77,5 тыс. руб., на третьем – Каменск-Уральский (75,6 тыс. руб.), на четвертом – Нижний Тагил (69 тыс. руб.), на пятом – Асбест (65,9 тыс. руб.). Такие данные приводят специалисты платформы по поиску работы HeadHunter.
За ними идут Новоуральск (54,4 тыс. руб), Первоуральск (54,2 тыс. руб.), Екатеринбург, занявший на удивление экспертов восьмое место (52,1 тыс. руб.), Березовский (47,8 тыс. руб) и Верхняя Пышма (45 тыс. руб.).
Аналитики также отмечают, что за 2023 год спрос на разнорабочих в городах Свердловской области вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сразу на 88% – и превысил десять тысяч вакансий. На данный момент, на одну такую вакансию в регионе в среднем приходится 1,1 резюме, что говорит об остром дефиците кадров.
Напомним, что самой дефицитной профессией в Свердловской области специалисты сервиса называли дворника.
На втором месте оказалась Ревда с зарплатой в 77,5 тыс. руб., на третьем – Каменск-Уральский (75,6 тыс. руб.), на четвертом – Нижний Тагил (69 тыс. руб.), на пятом – Асбест (65,9 тыс. руб.). Такие данные приводят специалисты платформы по поиску работы HeadHunter.
За ними идут Новоуральск (54,4 тыс. руб), Первоуральск (54,2 тыс. руб.), Екатеринбург, занявший на удивление экспертов восьмое место (52,1 тыс. руб.), Березовский (47,8 тыс. руб) и Верхняя Пышма (45 тыс. руб.).
Аналитики также отмечают, что за 2023 год спрос на разнорабочих в городах Свердловской области вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сразу на 88% – и превысил десять тысяч вакансий. На данный момент, на одну такую вакансию в регионе в среднем приходится 1,1 резюме, что говорит об остром дефиците кадров.
«Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей "Металлургия, металлообработка", "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" и "Тяжелое машиностроение". В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. Треть вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость»,
– рассказывают представители платформы.
Напомним, что самой дефицитной профессией в Свердловской области специалисты сервиса называли дворника.
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