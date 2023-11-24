Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове

– рассказывают представители платформы.

«Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей "Металлургия, металлообработка", "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" и "Тяжелое машиностроение". В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. Треть вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость»,