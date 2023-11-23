Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда

«Четыре миллиарда он собирает с пассажиров, бюджет должен платить пять миллиардов, но платит один миллиард. Почти половины не хватает. Это режим быстрой деградации. Очень быстро сотрудники уволятся, автобусы и трамваи начнут отказывать лавинообразно. Ситуацию будет уже не исправить»,

– рассуждает общественник.

«Можно собирать недостающую сумму с пассажиров, для этого надо увеличить стоимость проезда в два раза. Повышение на три рубля не поможет. Можно увеличить стоимость в полтора раза, а из бюджета добавить два миллиарда, но их как бы "нет"»,