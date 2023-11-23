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Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский урбанист Алексей Кофман предложил не отказываться полностью от предложения депутата городской думы Александра Колесникова повысить стоимость проезда на общественном транспорте в уральской столице.
Он отметил со ссылкой на официальные документы, что для нормальной работы на заявленную транспортную работу «Гортрансу» нужно девять миллиардов в год.
Он обращает внимание на то, что бюджет города очень конкурентный, поэтому выделить дополнительный миллиард очень сложно, при необходимых четырех.
По его мнению, обсуждать этот вопрос нужно сейчас, так как бюджет уральской столицы должны утвердить в ближайшие недели.
Ранее резкой критике высказывание екатеринбургского единоросса Александра Колесникова о необходимости повысить стоимость проезда подверг депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
Он отметил со ссылкой на официальные документы, что для нормальной работы на заявленную транспортную работу «Гортрансу» нужно девять миллиардов в год.
«Четыре миллиарда он собирает с пассажиров, бюджет должен платить пять миллиардов, но платит один миллиард. Почти половины не хватает. Это режим быстрой деградации. Очень быстро сотрудники уволятся, автобусы и трамваи начнут отказывать лавинообразно. Ситуацию будет уже не исправить»,
– пишет Алексей Кофман в своем телеграм-канале.
Он обращает внимание на то, что бюджет города очень конкурентный, поэтому выделить дополнительный миллиард очень сложно, при необходимых четырех.
«Можно собирать недостающую сумму с пассажиров, для этого надо увеличить стоимость проезда в два раза. Повышение на три рубля не поможет. Можно увеличить стоимость в полтора раза, а из бюджета добавить два миллиарда, но их как бы "нет"»,
– рассуждает общественник.
По его мнению, обсуждать этот вопрос нужно сейчас, так как бюджет уральской столицы должны утвердить в ближайшие недели.
Ранее резкой критике высказывание екатеринбургского единоросса Александра Колесникова о необходимости повысить стоимость проезда подверг депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
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