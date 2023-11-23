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В Госдуме прокомментировали заявление екатеринбургского депутата о необходимости повышения стоимости проезда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Резкой критике высказывание о необходимости повысить стоимость проезда на общественном транспорт екатеринбургского единоросса Александра Колесникова подверг депутат Госдумы от КПРФ, первый зампредседателя комитета по экономической политике Николай Арефьев.
Напомним, что Александр Колесников предложил повысить стоимость проезда, объясняя свою идею капитализмом. Кроме него, на тему общественного транспорта высказывался его коллега Антон Швалев, утверждавший, что уральская столица из-за долгов «Гортранса» может остаться без автобусов.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
«Выбирают же, к сожалению, депутатов, у которых ума совершенно нет. Он должен понимать, что должен быть платежный баланс, спрос и предложение. Повышать транспортные тарифы нужно одновременно с повышением уровня жизни населения, так делается во всем мире, а то мы повышаем одно и понижаем другое»,
– приводят слова Николая Арефьева в издании News.ru.
Напомним, что Александр Колесников предложил повысить стоимость проезда, объясняя свою идею капитализмом. Кроме него, на тему общественного транспорта высказывался его коллега Антон Швалев, утверждавший, что уральская столица из-за долгов «Гортранса» может остаться без автобусов.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
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Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
23 ноября 2023
23 ноября 2023