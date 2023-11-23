В Госдуме прокомментировали заявление екатеринбургского депутата о необходимости повышения стоимости проезда

– приводят слова Николая Арефьева в издании News.ru

«Выбирают же, к сожалению, депутатов, у которых ума совершенно нет. Он должен понимать, что должен быть платежный баланс, спрос и предложение. Повышать транспортные тарифы нужно одновременно с повышением уровня жизни населения, так делается во всем мире, а то мы повышаем одно и понижаем другое»,