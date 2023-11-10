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Бюджет Свердловской области на 2024 года приняли в первом чтении
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты свердловского Заксобрания одобрили проект областного бюджета области на 2024 года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
На данный момент прогноз доходов свердловской казны на следующий год составляет 407,6 миллиарда рублей, это на 15% выше запланированного ранее. Расходы планируются в сумме 423 миллиардов рублей с ростом на 13,1 %. Ожидается, что в 2024 году плановый дефицит составит 15,4 миллиарда рублей рублей со снижением к 2025 году.
Ранее было заявлено, что бюджет область в 2024 года будет иметь социальную направленность. Предполагается, что 62,1% казны – 262,7 миллиарда рублей – направят на социальную сферу. Эту инициативу при первом чтении решили сохранить.
В том числе за счет нового проекта областного бюджета власти рассчитывают помочь онкобольным. Напомним, что в июне текущего года онкобольные не могли получить химиотерапию из-за нехватки денег у ТФОМС. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей.
На данный момент прогноз доходов свердловской казны на следующий год составляет 407,6 миллиарда рублей, это на 15% выше запланированного ранее. Расходы планируются в сумме 423 миллиардов рублей с ростом на 13,1 %. Ожидается, что в 2024 году плановый дефицит составит 15,4 миллиарда рублей рублей со снижением к 2025 году.
Ранее было заявлено, что бюджет область в 2024 года будет иметь социальную направленность. Предполагается, что 62,1% казны – 262,7 миллиарда рублей – направят на социальную сферу. Эту инициативу при первом чтении решили сохранить.
В том числе за счет нового проекта областного бюджета власти рассчитывают помочь онкобольным. Напомним, что в июне текущего года онкобольные не могли получить химиотерапию из-за нехватки денег у ТФОМС. Позже из областного бюджета на покупку необходимых препаратов был направлен один миллиард рублей.
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