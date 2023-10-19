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Свердловские власти согласовали проект бюджета области на 2024 год
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские власти утвердили проект бюджета области на 2024 год. Ожидается, что расходы на социальную сферу в следующем году превысят уровень текущего года и составят 262,7 миллиарда рублей.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, власти планирует направить на образование – 117 млрд рублей, на соцполитику – 96,2 млрд, на здравоохранение – 39,8 млрд, на физкультуру и спорт – 5,3 млрд, на культуру – 4,4 млрд.
Кроме этого, региональный камбин запланировал расходы на строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений в объеме 5,5 миллиарда рублей, организаций здравоохранения – 1,9 миллиарда рублей, объектов спортивной инфраструктуры – 700 миллионов рублей.
На обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировали выделить 2,6 миллиарда рублей.
В ближайшее время проект бюджета должны будут рассмотреть в свердловском Заксобрании.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, власти планирует направить на образование – 117 млрд рублей, на соцполитику – 96,2 млрд, на здравоохранение – 39,8 млрд, на физкультуру и спорт – 5,3 млрд, на культуру – 4,4 млрд.
«Бюджет предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области»,
– обещают власти.
Кроме этого, региональный камбин запланировал расходы на строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений в объеме 5,5 миллиарда рублей, организаций здравоохранения – 1,9 миллиарда рублей, объектов спортивной инфраструктуры – 700 миллионов рублей.
На обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировали выделить 2,6 миллиарда рублей.
В ближайшее время проект бюджета должны будут рассмотреть в свердловском Заксобрании.
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