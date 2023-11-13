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В Свердловской области с начала года на 34% выросло число вакансий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала года на 34% выросло число вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), ссылаясь на данные портала «Работа России».
Спрос на работников также вырос в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 31%, в Челябинской области – на 27% и в Тюменской области – на 21%.
При этом, как утверждают в аппарате полномочного представителя президента, количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, за этот же период сократилась на 30%. По информации на начало ноября, сейчас безработными зарегистрированы 30 тысяч человек.
Напомним, что в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Для того, чтобы привлекать соискателей, появляется больше работодателей, готовых принимать сотрудников на удаленный и гибридный режимы работы и обещающих оплачивать сотрудникам питание и проезд.
Спрос на работников также вырос в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 31%, в Челябинской области – на 27% и в Тюменской области – на 21%.
При этом, как утверждают в аппарате полномочного представителя президента, количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, за этот же период сократилась на 30%. По информации на начало ноября, сейчас безработными зарегистрированы 30 тысяч человек.
«Сегодня мы видим, как стремительно падает безработица, но при этом, в некоторых отраслях, остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук. Это серьезный вызов, на который нам предстоит ответить»,
– заявил Владимир Якушев.
Напомним, что в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Для того, чтобы привлекать соискателей, появляется больше работодателей, готовых принимать сотрудников на удаленный и гибридный режимы работы и обещающих оплачивать сотрудникам питание и проезд.
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В столице Урала в 3,5 раза увеличилось число вакансий с оплачиваемыми питанием и проездом
13 ноября 2023
13 ноября 2023