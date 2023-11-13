В Свердловской области с начала года на 34% выросло число вакансий

– заявил Владимир Якушев.

«Сегодня мы видим, как стремительно падает безработица, но при этом, в некоторых отраслях, остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук. Это серьезный вызов, на который нам предстоит ответить»,