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В столице Урала в 3,5 раза увеличилось число вакансий с оплачиваемыми питанием и проездом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала за год стало в 3,5 раза больше вакансий, в которых работодатели обещают оплачивать или компенсировать расходы на проезд и питание работника. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».
Управляющий директор сервиса Артем Кумпель объясняет это высоким спросом на кадры. По его словам, работодатели готовы поощрять и стимулировать к переезду квалифицированных кандидатов из других городов, компенсируя им финансовые издержки за переезд, питание, а иногда и проживание.
Самый заметный прирост вакансий с оплачиваемыми проездом и питанием в уральской столице фиксируется в сегменте производства и сельского хозяйства. Увеличение числа вакансий составила 4 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.
Кроме этого, аналитики «Авито Работа» отмечают, что средние предлагаемые зарплаты по таким вакансиями выросли на 14% и составили 89 128 рублей. В прошлом году в среднем соискателем предлагали 78 079 рублей.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
Управляющий директор сервиса Артем Кумпель объясняет это высоким спросом на кадры. По его словам, работодатели готовы поощрять и стимулировать к переезду квалифицированных кандидатов из других городов, компенсируя им финансовые издержки за переезд, питание, а иногда и проживание.
Самый заметный прирост вакансий с оплачиваемыми проездом и питанием в уральской столице фиксируется в сегменте производства и сельского хозяйства. Увеличение числа вакансий составила 4 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.
Кроме этого, аналитики «Авито Работа» отмечают, что средние предлагаемые зарплаты по таким вакансиями выросли на 14% и составили 89 128 рублей. В прошлом году в среднем соискателем предлагали 78 079 рублей.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
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