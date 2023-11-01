В Свердловской области вырос спрос на сотрудников с удаленным и гибридным режимами работы





– отмечает Андрей Елизаров. «Урал – старопромышленный регион, в котором основной региональный продукт производится в глубоких карьерах и шахтах, стоя у мартеновской печи или трубопрокатного стана. И никак не подразумевает удаленной работы. Тем не менее, именно в Свердловской области процент "дистанционных" вакансий с точностью совпадает со средним значением по России и превышает такие регионы, как: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировали спрос на сотрудников, работающих на «удаленке» и тех, кто готов периодически работать в офисе. Об этом заявляют сразу несколько площадок, в числе которых HeadHunter, «Вебинар Технологии» и МТС Линк.В 2023 году число вакансий, предусматривающих дистанционную работу, составило 6,7%, когда в 2021 году их было 5,6%, а в 2022 – 4,6%. Принимать сотрудников с гибридным режимом работы готово гораздо меньше работодателей, однако тут тоже отмечается заметный рост. В 2023 году запрос на «гибридных» сотрудников вырос до 1,7%, когда как в 2021 году он достигал 0,5%, а в 2021 – 1,1%.В лидерах отраслей по вакансиям с удаленным и гибридным режимом работы оказалась сфера IT, где спрос составляет 39,9% и 9,2% вакансий соответственно. На втором месте и по «удаленке», и по «гибриду» – финансовый сектор: 31% и 6,1% соответственно.Наименьшее число удаленных рабочих мест в 2023 году оказалось в государственных организациях (0,2%), в тяжелом машиностроении (0,3%), в энергетике, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли (по 0,7%). Госсектор и тяжелое машиностроение среди аутсайдеров и по гибридному формату – 0,6% и 0,2% соответственно. В последнюю тройку попала также сфера ЖКХ (0,3%).Аналогичная тенденция наблюдается во всех отраслях. Исключения составляют лишь образовательные учреждения, НКО, партии, общественные и благотворительные организации: в них количество вакансий с удаленным режимом снизилось, а с «гибридом» — увеличилось.В топ-20 специальностей с «удаленкой», где доля таких предложений 20% и более, вошли: гейм-дизайнер, технический писатель, системный аналитик, DevOps-инженер, программист/разработчик, тестировщик, дата-сайентист, продуктовый аналитик, BI-аналитик/аналитик данных. Еще три места в топе заняли сотрудники отделов маркетинга. Абсолютные лидеры в данном рейтинге — операторы call-центров (67,9%) и сотрудники медиа – копирайтеры, редакторы, корректоры (54,7% дистанционных позиций).По «гибриду» также лидируют информационные технологии – IТ-специальности занимают первые 17 строчек. На 18-й и 19-й — комплаенс-менеджер и менеджер по компенсациям и льготам.Увеличивается число высших руководителей с удаленным и гибридным режимом работы: например, если в 2021 году только 2,2% генеральных/исполнительных директоров (CEO) приглашали работать удаленно, в 2023 году доля таких предложений — 4,2%, еще 1,6% компаний упоминают гибридный режим. В 2021 их было только 0,1%.Число вакансий с «удаленкой» и «гибридом» растет также для директоров по информационным технологиям (CIO), директоров по маркетингу и PR (CMO), технических директоров (CTO), директоров юридического департамента (CLO), директоров по персоналу (HRD), операционных директоров (COO), финансовых директоров (CFO), коммерческих директоров (CCO). Среди высших руководителей по доле «удаленки» лидируют директора по информационным технологиям, а по «гибриду» — директора по маркетингу и PR.В 2023 году также заметно выросло большое количество предложений удаленной работы для фитнес-тренеров – 17,6%. Специалисты предполагают, что эта цифра может быть связана со спросом на онлайн-платформы для тренировок. При этом доля вакансий для педагогов на «удаленке» снизилась по сравнению с 2021 годом (16,4% против 18%), но осталась на высоком уровне.По мнению директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, эта статистика свидетельствуют об очень высоком уровне цифровизации производства в Свердловской области. И данные программы МТС Hello, ориентированную на поиск работы с удаленном режимом, подтверждают этот тезис.