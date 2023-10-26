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В Екатеринбурге обещанные летом общественные туалеты обещают установить в конце года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественные туалеты за 30 миллионов рублей, которые хотели установить в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия Гостеприимства» летом, теперь обещают установить до конца года.
Напомним, что в середине мая администрация Екатеринбурга объявила конкурс на установку общественных туалетов в центре города. Тогда конкурс выиграла компания «Союзуралопт», но она не смогла уложиться в обозначенные сроки. По словам директора компании, так произошло из-за того, что мэрия неожиданно выдвинула новые требования, не продлив сроки контракта.
По данным портала «Е1», последние торги выиграла компания «МК Групп» из Башкирии, которая была единственным участником аукциона.
Известно, что кабинки еще изготавливаются, поэтому нет точной информации о том, когда новые общественные туалеты смогут порадовать горожан.
Напомним, что в середине мая администрация Екатеринбурга объявила конкурс на установку общественных туалетов в центре города. Тогда конкурс выиграла компания «Союзуралопт», но она не смогла уложиться в обозначенные сроки. По словам директора компании, так произошло из-за того, что мэрия неожиданно выдвинула новые требования, не продлив сроки контракта.
По данным портала «Е1», последние торги выиграла компания «МК Групп» из Башкирии, которая была единственным участником аукциона.
Известно, что кабинки еще изготавливаются, поэтому нет точной информации о том, когда новые общественные туалеты смогут порадовать горожан.
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