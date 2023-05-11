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В центре Екатеринбурга планируют установить общественные туалеты за 31 млн рублей
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга планирует закупить восемь общественных туалетов за 30,8 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия Гостеприимства». Их должны установить в центре города.
Согласно информации на сайте госзакупок, туалетные модули должны быть оборудованы элементами для обслуживания маломобильных групп населения. Объект должен сопровождаться дизайн-проектом, инструкцией по эксплуатации и паспортом качества. Перед изготовлением поставщику предстоит согласовать дизайн-проект и конструкторскую документацию с комитетом благоустройства Екатеринбурга.
Максимальная цена контракта – 30 800 000 рублей. Заявки принимаются до 24 мая. Туалеты должны установить до 1 сентября 2023 года.
Общественные туалеты планируют установить в центре города, а именно:
- в Историческом сквере;
- в районе улиц Малышева – Горького;
- на набережной рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади 2;
- в сквере на улице Дзержинского, 2;
- в районе улиц Максима Горького – Первомайской;
- на улице Горького, 4;
- на улице Карла Маркса, 2а.
Согласно информации на сайте госзакупок, туалетные модули должны быть оборудованы элементами для обслуживания маломобильных групп населения. Объект должен сопровождаться дизайн-проектом, инструкцией по эксплуатации и паспортом качества. Перед изготовлением поставщику предстоит согласовать дизайн-проект и конструкторскую документацию с комитетом благоустройства Екатеринбурга.
Максимальная цена контракта – 30 800 000 рублей. Заявки принимаются до 24 мая. Туалеты должны установить до 1 сентября 2023 года.
Общественные туалеты планируют установить в центре города, а именно:
- в Историческом сквере;
- в районе улиц Малышева – Горького;
- на набережной рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади 2;
- в сквере на улице Дзержинского, 2;
- в районе улиц Максима Горького – Первомайской;
- на улице Горького, 4;
- на улице Карла Маркса, 2а.
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