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В центре Екатеринбурга планируют установить общественные туалеты за 31 млн рублей

16.02 Вторник, 16 мая 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга планирует закупить восемь общественных туалетов за 30,8 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия Гостеприимства». Их должны установить в центре города.

Согласно информации на сайте госзакупок, туалетные модули должны быть оборудованы элементами для обслуживания маломобильных групп населения. Объект должен сопровождаться дизайн-проектом, инструкцией по эксплуатации и паспортом качества. Перед изготовлением поставщику предстоит согласовать дизайн-проект и конструкторскую документацию с комитетом благоустройства Екатеринбурга.

Максимальная цена контракта – 30 800 000 рублей. Заявки принимаются до 24 мая. Туалеты должны установить до 1 сентября 2023 года.

Общественные туалеты планируют установить в центре города, а именно:

- в Историческом сквере;
- в районе улиц Малышева – Горького;
- на набережной рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади 2;
- в сквере на улице Дзержинского, 2;
- в районе улиц Максима Горького – Первомайской;
- на улице Горького, 4;
- на улице Карла Маркса, 2а.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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