В центре Екатеринбурга планируют установить общественные туалеты за 31 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга планирует закупить восемь общественных туалетов за 30,8 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия Гостеприимства». Их должны установить в центре города.Согласно информации на сайте госзакупок, туалетные модули должны быть оборудованы элементами для обслуживания маломобильных групп населения. Объект должен сопровождаться дизайн-проектом, инструкцией по эксплуатации и паспортом качества. Перед изготовлением поставщику предстоит согласовать дизайн-проект и конструкторскую документацию с комитетом благоустройства Екатеринбурга.Максимальная цена контракта – 30 800 000 рублей. Заявки принимаются до 24 мая. Туалеты должны установить до 1 сентября 2023 года.Общественные туалеты планируют установить в центре города, а именно:- в Историческом сквере;- в районе улиц Малышева – Горького;- на набережной рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади 2;- в сквере на улице Дзержинского, 2;- в районе улиц Максима Горького – Первомайской;- на улице Горького, 4;- на улице Карла Маркса, 2а.