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Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга еще в середине июля должны были установить новые общественные туалеты. Уже начало августа, но их там так и не появилось. Причиной этого стал конфликт мэрии и подрядчика.
Напомним, что в середине мая администрация Екатеринбурга объявила конкурс на установку общественных туалетов. Модули с двумя кабинками планировали установить в восьми точках в центре города. Сначала цена контракта составляла 30,8 миллиона рублей, но в ходе торгов ее снизили до 24,3 миллиона рублей. Конкурс выиграла компания «Союзуралопт», предложившая такую сумму. По договору, «Союзуралопт» должен был установить туалеты не позднее 17 июля.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, теперь планируется найти нового подрядчика. Контракт расторгают в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по поставке туалетных модулей. Муниципальный заказ должны будут разместить повторно.
Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор пояснил изданию, что компания получила письмо с отказом от контракта в конце июля. Заказчик объяснил это тем, что подрядчик не уложился в обозначенные сроки. Но директор компании утверждает, что так произошло из-за новых требований к внешнему виду кабинок, которые выдвинула мэрия.
Предприниматель утверждает, что компания потратила на материалы для сборки туалетов уже больше 12 миллионов рублей. Подрядчик собирается обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба.
Напомним, что в середине мая администрация Екатеринбурга объявила конкурс на установку общественных туалетов. Модули с двумя кабинками планировали установить в восьми точках в центре города. Сначала цена контракта составляла 30,8 миллиона рублей, но в ходе торгов ее снизили до 24,3 миллиона рублей. Конкурс выиграла компания «Союзуралопт», предложившая такую сумму. По договору, «Союзуралопт» должен был установить туалеты не позднее 17 июля.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, теперь планируется найти нового подрядчика. Контракт расторгают в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по поставке туалетных модулей. Муниципальный заказ должны будут разместить повторно.
Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор пояснил изданию, что компания получила письмо с отказом от контракта в конце июля. Заказчик объяснил это тем, что подрядчик не уложился в обозначенные сроки. Но директор компании утверждает, что так произошло из-за новых требований к внешнему виду кабинок, которые выдвинула мэрия.
«Они изменили размеры туалетов, но не продлили сроки контракта и не согласовали новые документы, при этом требовали поставку, а ведь без согласований производить ничего нельзя»,
– заявил Вячеслав Кроитор.
Предприниматель утверждает, что компания потратила на материалы для сборки туалетов уже больше 12 миллионов рублей. Подрядчик собирается обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба.
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