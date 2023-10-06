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Суд отказал свердловской РЭК в повышении тарифов на электроэнергию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд отклонил апелляцию РЭК Свердловской области, настаивающей на отмене предписания ФАС о пересмотре тарифов на электроэнергию на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ноябре прошлого года РЭК установила новые тарифы на электроэнергию, в связи с чем цены на электричество выросли на 35%. Это вызвало недовольство свердловчан.
Тогда ФАС России установила, что действия РЭК не соответствуют действующему законодательству и обязала региональный тарифный орган до 1 февраля 2023 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для граждан. Постановление РЭК о росте тарифов ФАС отменила.
РЭК пересмотрела тарифы в срок, но потом попыталась оспорить предписание ФАС России. Однако суды двух инстанций поддержали позицию службы.
Отметим, что плата за электричество в Свердловской области все же в этом году выросла. А все из-за того, что РЭК отменила круглосуточное действие ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни. В итоге всех свердловчан автоматически перевели на расчет по одноставочному тарифу: 5,15 руб/кВт*час – для проживающих в городах в домах с газовыми плитами, 3,61 руб/кВт*час – для проживающих в домах с электрическими плитами в городах и в сельской местности.
Это также вызвало недовольство местных жителей, они пожаловались на резкое подорожание электричества после перехода на одноставочный тариф. Для возврата на двухставочный тариф предлагают перепрограммировать счетчики.
Напомним, в ноябре прошлого года РЭК установила новые тарифы на электроэнергию, в связи с чем цены на электричество выросли на 35%. Это вызвало недовольство свердловчан.
Тогда ФАС России установила, что действия РЭК не соответствуют действующему законодательству и обязала региональный тарифный орган до 1 февраля 2023 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для граждан. Постановление РЭК о росте тарифов ФАС отменила.
РЭК пересмотрела тарифы в срок, но потом попыталась оспорить предписание ФАС России. Однако суды двух инстанций поддержали позицию службы.
Отметим, что плата за электричество в Свердловской области все же в этом году выросла. А все из-за того, что РЭК отменила круглосуточное действие ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни. В итоге всех свердловчан автоматически перевели на расчет по одноставочному тарифу: 5,15 руб/кВт*час – для проживающих в городах в домах с газовыми плитами, 3,61 руб/кВт*час – для проживающих в домах с электрическими плитами в городах и в сельской местности.
Это также вызвало недовольство местных жителей, они пожаловались на резкое подорожание электричества после перехода на одноставочный тариф. Для возврата на двухставочный тариф предлагают перепрограммировать счетчики.
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