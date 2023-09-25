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Водители заявили о дефиците бензина на свердловских заправках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Водители заявили о дефиците бензина на свердловских заправках. По словам автовладельцев, на некоторых АЗС на подъезде к Екатеринбургу отсутствует топливо.
По словам местной жительницы, одна из заправок «Лукойл» на Челябинском тракте закрыта. Там отключили табло с ценами и на въезде поставили знак «кирпич». При этом женщина отметила, что соседняя заправка той же сети работает, но там большие очереди. С ее слов, кассирша предупреждает о проблемах с поставками топлива, а люди стараются заправлять полные баки, пишет портал «Е1». Также, по данным издания, проблемы с бензином есть на одной из заправок на Кольцовском тракте.
Напомним, что ранее фермерские хозяйства стали отказываться от вспыхивания полей после окончания уборочных работ из-за проблем с поставками дизельного топлива и высокими ценами.
По словам местной жительницы, одна из заправок «Лукойл» на Челябинском тракте закрыта. Там отключили табло с ценами и на въезде поставили знак «кирпич». При этом женщина отметила, что соседняя заправка той же сети работает, но там большие очереди. С ее слов, кассирша предупреждает о проблемах с поставками топлива, а люди стараются заправлять полные баки, пишет портал «Е1». Также, по данным издания, проблемы с бензином есть на одной из заправок на Кольцовском тракте.
Напомним, что ранее фермерские хозяйства стали отказываться от вспыхивания полей после окончания уборочных работ из-за проблем с поставками дизельного топлива и высокими ценами.
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