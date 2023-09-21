Свердловские аграрии отказываются вспахивать поля из-за дефицита топлива и высоких цен

– поделился председатель СПК «Семья».

«Соседям, которые оплатили поставки заранее, вернули деньги, потому что дизтоплива на рынке нет. Уже месяц такая ситуация. Уборочную кампанию мы ведем. Ругаемся, в долги лезем, но убираем. Единственное, что пахать поля не будем, потому что нет денег на соляру по таким ценам»,