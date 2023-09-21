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Свердловские аграрии отказываются вспахивать поля из-за дефицита топлива и высоких цен
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области часть фермерских хозяйств отказывается от вспахивания полей после окончания уборочных работ из-за проблем с поставками дизельного топлива и высокими ценами.
Как пишет URA.RU со ссылкой на председателя СПК «Семья» в Талицком городском округе Сергея Пыжьянова, раньше представителю кооператива звонили и предлагали дизельное топливо в больших объемах в рассрочку, а сейчас его трудно купить даже при наличии деньги. Сергей Пыжьянов отмечает, что Газель через день отправляют на заправку, покупают «солярку» по тонне, но этого хватает только на два дня.
Отмечается, что невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году, так как на земле могут появиться сорняки, а в самой почве – прогрессировать болезни.
Источник издания в областном министерстве АПК сообщил, что о проблеме с дизельным топливом для аграриев известно. Правительство пытается ее решать. Уборочная кампания будет закончена к середине октября, а потом должна пройти полноценная вспашка полей. Возможно, ситуация с топливом, по мнению источника, к тому моменту стабилизируется.
Как пишет URA.RU со ссылкой на председателя СПК «Семья» в Талицком городском округе Сергея Пыжьянова, раньше представителю кооператива звонили и предлагали дизельное топливо в больших объемах в рассрочку, а сейчас его трудно купить даже при наличии деньги. Сергей Пыжьянов отмечает, что Газель через день отправляют на заправку, покупают «солярку» по тонне, но этого хватает только на два дня.
«Соседям, которые оплатили поставки заранее, вернули деньги, потому что дизтоплива на рынке нет. Уже месяц такая ситуация. Уборочную кампанию мы ведем. Ругаемся, в долги лезем, но убираем. Единственное, что пахать поля не будем, потому что нет денег на соляру по таким ценам»,
– поделился председатель СПК «Семья».
Отмечается, что невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году, так как на земле могут появиться сорняки, а в самой почве – прогрессировать болезни.
Источник издания в областном министерстве АПК сообщил, что о проблеме с дизельным топливом для аграриев известно. Правительство пытается ее решать. Уборочная кампания будет закончена к середине октября, а потом должна пройти полноценная вспашка полей. Возможно, ситуация с топливом, по мнению источника, к тому моменту стабилизируется.
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