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Бюджетникам Екатеринбурга поднимут зарплаты на 10,9%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудникам муниципальных учреждений в Екатеринбурге поднимут зарплаты на 10,9%. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении зарплат госслужащих с 1 октября на 10,9%.
«С 1 октября обеспечить увеличение размеров должностных окладов работников муниципальных учреждений на 10,9 процента»,
– говорится в постановлении.
Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об увеличении зарплат госслужащих с 1 октября на 10,9%.
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