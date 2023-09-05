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Свердловским чиновникам с 1 октября поднимут зарплаты
Фото: Вечерние ведомости
С 1 октября в Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты на 10,9%. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, размеры окладов государственных госслужащих Свердловской области будут увеличены в 1,109 раза.
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что повысили зарплаты чиновникам по поручению президента.
До конца года также обещают повысить зарплаты врачам, учителям, соцработникам и другим работникам бюджетной сферы.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, размеры окладов государственных госслужащих Свердловской области будут увеличены в 1,109 раза.
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что повысили зарплаты чиновникам по поручению президента.
«C 1 октября, помимо госслужащих, индексируется заработная плата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений – речь идет, в том числе, о сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии»,
– добавили в департаменте.
До конца года также обещают повысить зарплаты врачам, учителям, соцработникам и другим работникам бюджетной сферы.
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