Свердловским чиновникам с 1 октября поднимут зарплаты





– добавили в департаменте. «C 1 октября, помимо госслужащих, индексируется заработная плата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений – речь идет, в том числе, о сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 1 октября в Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты на 10,9%. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, размеры окладов государственных госслужащих Свердловской области будут увеличены в 1,109 раза.В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что повысили зарплаты чиновникам по поручению президента.До конца года также обещают повысить зарплаты врачам, учителям, соцработникам и другим работникам бюджетной сферы.