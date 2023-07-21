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В центре Нижнего Тагила во время празднования Дня города запретят продажу алкоголя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле во время празднования Дня города, 11 и 12 августа, запретят продажу алкоголя на центральных улицах. Соответствующий указ подписал мэр Владислав Пинаев.
Ограничения будет действовать в пятницу, 11 августа, с 17.00 до 23.00 и в субботу, 12 августа, с 10.00 до 23.00 на следующих улицах:
– Горошникова – от Заводской до Красноармейской;
– Красноармейская – от Горошникова до Уральской;
– Уральская – от улицы Красноармейской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина – от Уральской до Островского;
– Островского – от проспекта Ленина до улицы Газетной;
– Газетная – от Островского до Октябрьской революции;
– Октябрьской революции – от Газетной до Заводской;
– Заводская – от Октябрьской революции до Горошникова.
Аналогичные меры принимаются и в Екатеринбурге. В уральской столице также в период празднована Дня города будет запрещена продажа алкоголя на центральных улицах.
Ограничения будет действовать в пятницу, 11 августа, с 17.00 до 23.00 и в субботу, 12 августа, с 10.00 до 23.00 на следующих улицах:
– Горошникова – от Заводской до Красноармейской;
– Красноармейская – от Горошникова до Уральской;
– Уральская – от улицы Красноармейской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина – от Уральской до Островского;
– Островского – от проспекта Ленина до улицы Газетной;
– Газетная – от Островского до Октябрьской революции;
– Октябрьской революции – от Газетной до Заводской;
– Заводская – от Октябрьской революции до Горошникова.
Аналогичные меры принимаются и в Екатеринбурге. В уральской столице также в период празднована Дня города будет запрещена продажа алкоголя на центральных улицах.
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