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В центре Нижнего Тагила во время празднования Дня города запретят продажу алкоголя

16.05 Суббота, 29 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле во время празднования Дня города, 11 и 12 августа, запретят продажу алкоголя на центральных улицах. Соответствующий указ подписал мэр Владислав Пинаев.

Ограничения будет действовать в пятницу, 11 августа, с 17.00 до 23.00 и в субботу, 12 августа, с 10.00 до 23.00 на следующих улицах:
– Горошникова – от Заводской до Красноармейской;
– Красноармейская – от Горошникова до Уральской;
– Уральская – от улицы Красноармейской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина – от Уральской до Островского;
– Островского – от проспекта Ленина до улицы Газетной;
– Газетная – от Островского до Октябрьской революции;
– Октябрьской революции – от Газетной до Заводской;
– Заводская – от Октябрьской революции до Горошникова.

Аналогичные меры принимаются и в Екатеринбурге. В уральской столице также в период празднована Дня города будет запрещена продажа алкоголя на центральных улицах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:50 Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
17:26 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
16:47 Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%
16:24 В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
15:51 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
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