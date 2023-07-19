«Сухой закон» введут в центре Екатеринбурга из-за Дня города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запрет на продажу алкоголя на День города будет действовать почти неделю – с 13 по 19 августа. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Продажа алкоголя будет запрещена с 13 по 19 августа с 08.00 до 23.00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.Также в День города, 19 августа, с 12.00 до 23.00 нельзя будет купить спиртное на проспекте Академика Сахарова – от улицы Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.