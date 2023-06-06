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Вопреки постановлению суда чиновники ЖД-района начали сносить автомойку на Сортировке в Екатеринбурге

Предприниматели собираются добиваться, чтобы все было законно

17.38 Четверг, 8 июня 2023
Экономика
Сносили не только мойку, еще и асфальт раскурочили
Сегодня в шесть утра, несмотря на действующее постановление арбитражного суда Свердловской области о приостановлении исполнительного производства, начали сносить автомойку на улице Таватуйской в Екатеринбурге. При этом насильственный снос по решению суда должен быть изменен на добровольный демонтаж для сохранения имущества.

Вопреки постановлению суда чиновники ЖД-района начали сносить автомойку на Сортировке в Екатеринбурге
Вот так мойка выглядела до уничтожения

О бесконечных спорах между чиновниками мэрии и предпринимателями «Вечерние ведомости» писали неоднократно. Чиновники пытаются уничтожить объекты организации «Экспоинт», несмотря на то что предприниматели ежемесячно платят в бюджет города официально аренду за участки. Кроме того, им пытались запрещать деятельность на основании несуществующих документов.

При этом сноса других НТО, действительно на 100 процентов незаконных, многие екатеринбуржцы ждут годами. Подробнее о проблемах в сфере НТО мы писали неоднократно. Часто в паблике озвучивается исключительно позиция чиновников, однако, изучая документы, становится ясно, что фактически заниматься любым малым предпринимательством без чиновничьей «крыши» в Екатеринбурге практически невозможно.

Так, тысячи торговых объектов, по данным экспертов, находятся не то что в серой, а в совершенно черной зоне – ставятся киоски, которых никто не согласовывал, аренда за землю в бюджет города не платится, налоги, естественно, тоже под большим вопросом. Однако, чтобы снести такие объекты, которые часто подключаются к инфраструктуре, например, многоквартирных домов (то есть за чей-то незаконный киоск платят обычные горожане), мэрия и районные администрации требуют решения судов. Однако, когда все работает наоборот – то никакие решения судов на волю чиновников «подчистить» территорию (уж не под кого-то ли конкретного?) повлиять не могут.

Уничтоженная автомойка находилась рядом с автосервисом, у которого не было такой опции - теперь появится возможность мыть там? Или территории освободили под новых "милых" лиц?


В самой компании корреспонденту «Вечерних ведомостей» рассказали, что планировали сами вывезти имущество, хотя и не согласны с решением суда о демонтаже мойки. Однако сегодня рано утром, несмотря на наличие документов на руках, мойку начали сносить. Насколько имущество повреждено, насколько варварски это было сделано, еще предстоит разобраться юристам компании.

Напомним, об истории с «Экспоинтом» и другими предпринимателями в Екатеринбурге, которые пытались вести свою деятельность законно, мы писали неоднократно. Так, «Экспоинт» заключал договора и выигрывал тендеры на размещение объектов на определенных территориях, начинал платить аренду с момента заключения договора, но в какой-то момент с ними начинали бороться иногда по странным аргументам. При этом соседствующие незаконные объекты, разрешение на которых не выдавались, продолжают работать.

Под кого освобождают площадку от предпринимателей, которые отказались иметь неофициальные отношения с чиновниками района, мы узнаем в ближайшее время.

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Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости


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