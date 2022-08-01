Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Вот так трактором чиновники пытались препятствовать установке автомойки. Объекта НТО, который есть в Схеме, утвержденной мэрией, и за который предприниматели платят аренду в бюджет Екатеринбурга. А через несколько остановок находятся незаконные киоски, не включенные в Смеху, от которых бюджет Екатеринбурга не получает ничего, только есть ли дело администрации?