Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?
Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Нешуточные страсти, связанные с автомойками компании «Экспоинт» в Екатеринбурге, уткнулись в стену политики двойных стандартов. Как оказалось, еще один объект компании находится на грани принудительного выноса: чиновники хотят расторгнуть договор с предпринимателями. Но это не самое удивительное (о войне предпринимателей с чиновниками мы писали тут). Поражает в этой истории то, что их автомойка находится всего в нескольких метрах от другой – но в её работе никаких нарушений представители органов власти не видят.
Подробнее об истории из разряда «Вы ничего не понимаете – это другое» — в материале «Вечерних ведомостей».
С предпринимателями из компании «Экспоинт» мы познакомились после нашего текста о беззаконии в сфере нелегальных киосков в Екатеринбурге. Тогда они обратились к нам, чтобы рассказать свою историю. Во время подготовки материала о том, как им пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов, мы и узнали о ситуации с автомойкой на улице Металлургов. Учитывая весь кафкизм этой ситуации, мы решили вынести рассказ о ней в отдельный текст. Поверьте, оно того заслуживает.
На улице Металлургов, а точнее на её дублёре, возле автобусной остановки «Ново-Московский тракт» находятся сразу две автомойки. Одна совмещена с шиномонтажкой¸ вторая – просто мойка самообслуживания.
Выглядят они примерно одинаково – нестационарные галереи, оформленные в схожей расцветке. Оба объекта законны – они включены в Схему нестационарных торговых объектов (правда, мойка «Экспоинта» включена через суд, а вторая, вероятно, «добровольно»). Объекту «Экспоинта», согласно договору, отводится чуть большая площадь, чем соседнему, однако ещё вопрос, кто в реальности занимает больше места. Собственники обоих платят за аренду земли в бюджет Екатеринбурга.
Отличие между ними в том, что одну мойку пытаются закрыть («Экспоинта») — ссылаясь на претензии, которых ко второй нет. Хотя даже на при беглом взгляде вторая может вызвать больше вопросов. Как такое возможно? «Это же Россия, детка?» или «Это другое?»
Итак, давайте для наглядности сравним оба объекта.
Один находится ближе к дороге – дублёру улицы Металлургов и, соответственно ближе к жилому дому Металлургов, 46. Боксы для мойки в нём расположены параллельно дороге.
Второй находится от дороги подальше, и, соответственно, дальше от жилого дома — боксы в нём расположены перпендикулярно дороге.
ГИБДД выписала предписание и, согласно документу, подписанному замглавы Екатеринбурга Алексеем Прядеиным, нарушение заключалось в примыкании мойки к проезжей части. Да-да, той мойки «Экспоинта», которая от дороги находится дальше. Она якобы мешает. А та, которая ближе – получала ли такие предписания?
Мало того, что она находится в зоне подъезда общественного транспорта к остановке – она находится ближе и к проезжей части. Но есть ли к ней замечания по этим причинам?
Здесь крайне забавно еще и то, что изначально размещение мойки именно в этом месте было согласовано в Схеме, а в этом самом утверждении принимают участие и сотрудники автоинспекции. Что-то заставило их передумать? При этом передумать, судя по всему, только по одному объекту из двух (по крайней мере нам неизвестно о каких-либо претензиях ко второму).
Несоответствие площади по договору – автомойка «Экспоинта» занимает площадь меньшую, чем общая площадь под объекты «Экспоинта», указанная в договоре с мэрией. При этом платит аренду именно за общий метраж, указанный в договоре. Однако у чиновников это вызывает негодование – в письме, подписанном главой Верх-Исетского района Екатеринбурга Андреем Морозовым, указано, что организация в нарушение договора установила автомойку на площади в 187,5 квадратных метров – и это при том, в общей сложности администрация отвела для объеков «Экспоинта» 240 квадратных метров. Но, по мнению чиновников, на части из этих 187 метров должен быть именно магазин, а не моечный бокс, и это они считают злостным нарушением условий договора.
Интересно, что когда происходит наоборот – то есть, когда по договору должно быть, допустим, 80 квадратов, а объект занимает больше 2000, то он может годами стоять и не вызывать вопросы у чиновников – как мы писали о «сказочном кафе» на Сортировке. При этом в случае автомойки предприниматели платят аренду за 240, а занимают 187, а в случае с кафе – все наоборот. Избирательное зрение или заинтересованность?
Кроме того, у редакции есть в распоряжении документ, согласно которому Земельный комитет мэрии Екатеринбурга в конце мая обнаружил, что мойка, к которой нет претензий, занимает площадь на почти 50 квадратных метров больше, однако, судя по этому документу, после того как все якобы было исправлено (уже якобы спустя неделю), у чиновников вопросов к заведению больше нет. И оснований для проверок тоже.
Несмотря на все призывы президента Владимира Путина и правительственный мораторий на проверки бизнеса, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным, проверки автомойки на Металлургов (нет, не обеих, а именно объекта «Экспоинта») проходят с поразительной регулярностью. Здесь вам и Госжилинспекция, и выезд чиновников на мойку, и прокуратура, и полицейские – целый букет госорганов.
Особенно прекрасен документ о назначении цепных и карусельных проверок со ссылкой на угрозы жизни и здоровью екатеринбуржцев. И чем объект, включённый в Схему и изначально согласованный властями стал так мешать здоровью горожан? Или просто нужно было с кем-то поделиться?
При этом в распоряжении редакции оказалось письмо, в котором госорганы отвечают, что проводить проверки соседней автомойки не будут, так как об угрозах для жизни и здоровья граждан указанные в письме доводы не свидетельствуют. Ну то есть еще раз – две автомойки рядом друг с другом. Одну нужно проверять, так как это угроза жизни гражданам, а вторую проверять нельзя, так как мораторий и угрозы нет.
Вот ещё прекрасное – в письме г-на Картавенко, замглавы администрации Верх-Исетского района, требовалось предоставить согласование на въезд на открытые боксы мойки. И прекратить «несанкционированный» въезд. Эм, что?
Даже интересно, как выглядит санкционированный въезд? Или так, как у соседней автомойки, где подъезд к боксу и шиномонтажу находится всего в паре метров от проезжей части? Ведь даже обывателю очевидно, что обзор водителю при выезде с автомойки «Экспоинта» открывается куда более хороший, чем при выезде с соседней.
«Доходило просто до какого-то невероятного абсурда, когда один из чиновников заявил мне, что мы должны согласовывать место установки урны на автомойке», — рассказывает представитель компании Денис Косинцев. Косинцев также добавляет, что квартальные инспекторы (находятся в подчинении у мэрии) наведываются чуть ли не ежедневно.
Мойка, совмещённая с шиномонтажкой на Металлургов, и к которой нет очевидных претензий со стороны чиновников, может принадлежать некоему Ивану Винокурову, именно на его ИП зарегистрированы мойки «У дяди Вани», о которых и пишут чиновники в своих ответах.
На автомойку господина Винокурова жалоб от местных жителей нет. Впрочем, нет их и к автомойке «Экспоинта». Но зато недавно появились жалобы от неких общественников, чей проект очень похож на проект «Единой России», ссылающихся на якобы жалобы местных жителей. Но выглядят они весьма подозрительными. И вот почему.
На сайте этого проекта «Народный контроль» есть целая статья, посвященная якобы жалобам местных жителей на эту мойку. При этом во время трёхсекундной видеосъемки камера движется так, что вторая мойка будто намеренно не попадает в кадр – при движении слева направо объектив резко уходит вниз как раз в тот момент, когда в кадре должна появиться вторая автомойка. Может ли местного жителя беспокоить именно одна из двух автомоек, причём дальняя от его окон? Выглядит это весьма неправдоподобно. А самое интересное, что проект этот полностью копирует единороссовский "Народный контроль".
То же самое и на фото – кадр обрезан ровно по остановке, и таким образом у случайного читателя даже и мысли о второй мойке возникнуть не может. Ну ведь не может же быть такого, чтобы единороссы говорили, что одна автомойка незаконна потому, что рядом с домом, а вторая законна, потому…что?
Ранее мы писали, что у компании «Экспоинт» есть объект на улице Онуфриева. Это уже другой район – Ленинский, но претензии от чиновников примерно одни и те же, и те же попытки «выселить» объект через суд.
Мы обнаружили, что по стечению обстоятельств буквально через дорогу от автомойки «Экспоинта» тоже есть автомойка, связанная с Иваном Винокуровым – компания, управляющим которой обозначен Иван Винокуров, даже судилась по поводу этой мойки с МУГИСО.
По «бдению» за этим объектом завидную активную деятельность, судя по документам, ведет замглавы уже администрации Ленинского района – Максим Чаплыгин. Он даже писал в министерство природных ресурсов региона о том, что автомойка «Экспоинта» нуждается в проверке, и лично просил провести контрольные мероприятия.
Такое бы рвение да на нелегальные павильоны! Которых нет в Схеме! И все это – напоминаем – во время моратория на проверки, и в то время, когда в Екатеринбурге существует, по некоторым оценкам, до двух тысяч незаконных нестационарных объектов, не включённых в Схему, и не приносящих доход в бюджет города.
Помимо Верх-Исетского и Ленинского района, объекты «Экспоинта» есть и в Железнодорожном районе. И там администрация, пожалуй, преуспела в давлении на предпринимателей больше всего.
Так, внимание чиновников к одной лишь автомойке на улице Таватуйской было настолько высоким, что в один из выходных майских дней, чтобы остановить рабочих, производивших монтажные работы, на место приехали одновременно замглавы администрации Железнодорожного района Иван Клюкин, замначальника отдела потребительского рынка Михаил Степичев и начальник отдела благоустройства и транспорта Сергей Соломеин. Все они стали отдавать на месте распоряжения прекратить работы и вызвали ДПС, ППС и ГБР. Однако, не найдя законных оснований остановить работы, этого им показалось мало и они вызвали ещё и трактор-погрузчик – с целью поставить его на месте работ и воспрепятствовать им.
К слову, субподрядчики, выполнявшие работы на объекте «Экспоинта», подали заявления в Гепрокуратуру, СК, где указывают на возможные связи чиновников с силовыми структурами и злоупотребление этими связями с целью давления на предпринимателей. В данных заявлениях (есть в распоряжении редакции) субподрядчик просит дать оценку действиям Ивана Клюкина, Сергея Соломеина и Михаила Степичева, принять меры прокурорского реагирования и проверить их действия на наличие признаков статей Уголовного кодекса 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 292 («Служебный подлог»).
Однако из СК пришел ответ, что по подведомственности заявление "спущено" в МВД, ну то есть к, по сути, бывшим коллегам Ивана Клюкина, который до чиновничества работал еще и в полиции.
В чиновники же Клюкин пришел в 2021 году вместе с приходом нового главы ЖД района. URA.RU писали, что Клюкин якобы стал "соседом" мэра Алексея Орлова в сверх-элитном поселке Карасьеозерский, в котором проживают высокопоставленные чиновники и крупные предприниматели (такие как, например, Игорь Алтушкин), коим Иван Клюкин вроде бы быть не может. Однако, как писало издание, в администрации района эту информацию опровергли.
К слову, из полиции заявителю до сих пор ничего приходило, были ли предприняты какие-либо действия, проведена ли хоть какая-либо проверка, остается неизвестно.
Разбираясь в этой конкретной истории с автомойками, можно, конечно, сделать совершенно удручающие выводы: во-первых, если ты решаешь делать все по закону, но, очевидно, заранее не согласовав всё «с кем надо», ты можешь наткнуться на какое-то совершенно дикое и поражающее противодействие.
Так, напомним, «Экспоинт» изначально смог «выбить» места в Схеме размещения НТО только через суд. Так как на попытки получить места под свои объекты, им было отказано, несмотря на доводы о том, что во всех регламентах и документах процедура должна быть одинакова для всех.
Во-вторых, если ты всё же получил (через суд) место для ведения бизнеса и начал платить аренду в бюджет города (что в условиях санкционного давления наверняка может являться неплохим подспорьем для экономики города), то, кому-то может захотеться, чтобы ты платил не только в бюджет города, но и в бюджет какой-нибудь конкретной семьи? Ну или как еще воспринимать очевидно абсурдные обвинения со стороны чиновников?
В-третьих, вести бизнес по закону опять же намного более опасно для екатеринбургских предпринимателей. Так, если объекты НТО находятся где-то нелегально (напомним, по разным подсчетам незаконных точек может быть до двух тысяч), то, в принципе, и проверок можешь не ждать, и «выселения» – ведь, чтобы вывезти такой павильон, нужно решение суда, а это многомесячные заседания, и снова траты из бюджета на юридические расходы.
В-четвертых, если твои конкуренты готовы соблюдать первый пункт и/или второй, а ты – нет, то исход такого недопонимания может быть совершенно непредсказуемым. Ведь сколько не говорят федеральные власти об одном, например, о том, что не нужно кошмарить бизнес, чиновники на местах могут думать совершенно иначе. А решать, кто будет работать на «земле» в Екатеринбурге, все равно им. По крайней мере пока.
Подробнее об истории из разряда «Вы ничего не понимаете – это другое» — в материале «Вечерних ведомостей».
Королевство кривых зеркал
С предпринимателями из компании «Экспоинт» мы познакомились после нашего текста о беззаконии в сфере нелегальных киосков в Екатеринбурге. Тогда они обратились к нам, чтобы рассказать свою историю. Во время подготовки материала о том, как им пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов, мы и узнали о ситуации с автомойкой на улице Металлургов. Учитывая весь кафкизм этой ситуации, мы решили вынести рассказ о ней в отдельный текст. Поверьте, оно того заслуживает.
На улице Металлургов, а точнее на её дублёре, возле автобусной остановки «Ново-Московский тракт» находятся сразу две автомойки. Одна совмещена с шиномонтажкой¸ вторая – просто мойка самообслуживания.
Мойка компании «Экспоинт», к которой у чиновников очень и очень много вопросов
Выглядят они примерно одинаково – нестационарные галереи, оформленные в схожей расцветке. Оба объекта законны – они включены в Схему нестационарных торговых объектов (правда, мойка «Экспоинта» включена через суд, а вторая, вероятно, «добровольно»). Объекту «Экспоинта», согласно договору, отводится чуть большая площадь, чем соседнему, однако ещё вопрос, кто в реальности занимает больше места. Собственники обоих платят за аренду земли в бюджет Екатеринбурга.
Отличие между ними в том, что одну мойку пытаются закрыть («Экспоинта») — ссылаясь на претензии, которых ко второй нет. Хотя даже на при беглом взгляде вторая может вызвать больше вопросов. Как такое возможно? «Это же Россия, детка?» или «Это другое?»
Мойка, к которой, видимо вопрос у чиновников нет. Интересно, что, судя по всему, на этой мойке можно мать машину вне бокса - оборудование так установлено, что, например, водитель газели моет ее прямо так, фактически рядом с остановкой
Итак, давайте для наглядности сравним оба объекта.
Один находится ближе к дороге – дублёру улицы Металлургов и, соответственно ближе к жилому дому Металлургов, 46. Боксы для мойки в нём расположены параллельно дороге.
Так выглядит картина "маслом". Два объекта рядом. Один весь такой "незаконный" и "нелегальный", второй - вопросов не вызывает. Хармс бы позавидовал фантазии екатеринбургских чиновников
Второй находится от дороги подальше, и, соответственно, дальше от жилого дома — боксы в нём расположены перпендикулярно дороге.
Разница между близостью к дороге несколько метров
ГИБДД выписала предписание и, согласно документу, подписанному замглавы Екатеринбурга Алексеем Прядеиным, нарушение заключалось в примыкании мойки к проезжей части. Да-да, той мойки «Экспоинта», которая от дороги находится дальше. Она якобы мешает. А та, которая ближе – получала ли такие предписания?
Мало того, что она находится в зоне подъезда общественного транспорта к остановке – она находится ближе и к проезжей части. Но есть ли к ней замечания по этим причинам?
Здесь крайне забавно еще и то, что изначально размещение мойки именно в этом месте было согласовано в Схеме, а в этом самом утверждении принимают участие и сотрудники автоинспекции. Что-то заставило их передумать? При этом передумать, судя по всему, только по одному объекту из двух (по крайней мере нам неизвестно о каких-либо претензиях ко второму).
Несоответствие площади по договору – автомойка «Экспоинта» занимает площадь меньшую, чем общая площадь под объекты «Экспоинта», указанная в договоре с мэрией. При этом платит аренду именно за общий метраж, указанный в договоре. Однако у чиновников это вызывает негодование – в письме, подписанном главой Верх-Исетского района Екатеринбурга Андреем Морозовым, указано, что организация в нарушение договора установила автомойку на площади в 187,5 квадратных метров – и это при том, в общей сложности администрация отвела для объеков «Экспоинта» 240 квадратных метров. Но, по мнению чиновников, на части из этих 187 метров должен быть именно магазин, а не моечный бокс, и это они считают злостным нарушением условий договора.
Интересно, что когда происходит наоборот – то есть, когда по договору должно быть, допустим, 80 квадратов, а объект занимает больше 2000, то он может годами стоять и не вызывать вопросы у чиновников – как мы писали о «сказочном кафе» на Сортировке. При этом в случае автомойки предприниматели платят аренду за 240, а занимают 187, а в случае с кафе – все наоборот. Избирательное зрение или заинтересованность?
Кроме того, у редакции есть в распоряжении документ, согласно которому Земельный комитет мэрии Екатеринбурга в конце мая обнаружил, что мойка, к которой нет претензий, занимает площадь на почти 50 квадратных метров больше, однако, судя по этому документу, после того как все якобы было исправлено (уже якобы спустя неделю), у чиновников вопросов к заведению больше нет. И оснований для проверок тоже.
Мораторий не мораторится, проверки проверяются
Несмотря на все призывы президента Владимира Путина и правительственный мораторий на проверки бизнеса, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным, проверки автомойки на Металлургов (нет, не обеих, а именно объекта «Экспоинта») проходят с поразительной регулярностью. Здесь вам и Госжилинспекция, и выезд чиновников на мойку, и прокуратура, и полицейские – целый букет госорганов.
Особенно прекрасен документ о назначении цепных и карусельных проверок со ссылкой на угрозы жизни и здоровью екатеринбуржцев. И чем объект, включённый в Схему и изначально согласованный властями стал так мешать здоровью горожан? Или просто нужно было с кем-то поделиться?
При этом в распоряжении редакции оказалось письмо, в котором госорганы отвечают, что проводить проверки соседней автомойки не будут, так как об угрозах для жизни и здоровья граждан указанные в письме доводы не свидетельствуют. Ну то есть еще раз – две автомойки рядом друг с другом. Одну нужно проверять, так как это угроза жизни гражданам, а вторую проверять нельзя, так как мораторий и угрозы нет.
Вот ещё прекрасное – в письме г-на Картавенко, замглавы администрации Верх-Исетского района, требовалось предоставить согласование на въезд на открытые боксы мойки. И прекратить «несанкционированный» въезд. Эм, что?
Даже интересно, как выглядит санкционированный въезд? Или так, как у соседней автомойки, где подъезд к боксу и шиномонтажу находится всего в паре метров от проезжей части? Ведь даже обывателю очевидно, что обзор водителю при выезде с автомойки «Экспоинта» открывается куда более хороший, чем при выезде с соседней.
«Доходило просто до какого-то невероятного абсурда, когда один из чиновников заявил мне, что мы должны согласовывать место установки урны на автомойке», — рассказывает представитель компании Денис Косинцев. Косинцев также добавляет, что квартальные инспекторы (находятся в подчинении у мэрии) наведываются чуть ли не ежедневно.
Съемка с нужного ракурса – залог успеха?
Мойка, совмещённая с шиномонтажкой на Металлургов, и к которой нет очевидных претензий со стороны чиновников, может принадлежать некоему Ивану Винокурову, именно на его ИП зарегистрированы мойки «У дяди Вани», о которых и пишут чиновники в своих ответах.
Мораторий не является препятствием для проверок некоторых объектов
На автомойку господина Винокурова жалоб от местных жителей нет. Впрочем, нет их и к автомойке «Экспоинта». Но зато недавно появились жалобы от неких общественников, чей проект очень похож на проект «Единой России», ссылающихся на якобы жалобы местных жителей. Но выглядят они весьма подозрительными. И вот почему.
На сайте этого проекта «Народный контроль» есть целая статья, посвященная якобы жалобам местных жителей на эту мойку. При этом во время трёхсекундной видеосъемки камера движется так, что вторая мойка будто намеренно не попадает в кадр – при движении слева направо объектив резко уходит вниз как раз в тот момент, когда в кадре должна появиться вторая автомойка. Может ли местного жителя беспокоить именно одна из двух автомоек, причём дальняя от его окон? Выглядит это весьма неправдоподобно. А самое интересное, что проект этот полностью копирует единороссовский "Народный контроль".
Видео с сайта и канала проекта "Народный контроль". После того как камера снимает одну автомойку, она опускает "глаза". Стыдно на второй смотреть?
То же самое и на фото – кадр обрезан ровно по остановке, и таким образом у случайного читателя даже и мысли о второй мойке возникнуть не может. Ну ведь не может же быть такого, чтобы единороссы говорили, что одна автомойка незаконна потому, что рядом с домом, а вторая законна, потому…что?
Скованные одной цепью?
Ранее мы писали, что у компании «Экспоинт» есть объект на улице Онуфриева. Это уже другой район – Ленинский, но претензии от чиновников примерно одни и те же, и те же попытки «выселить» объект через суд.
Мы обнаружили, что по стечению обстоятельств буквально через дорогу от автомойки «Экспоинта» тоже есть автомойка, связанная с Иваном Винокуровым – компания, управляющим которой обозначен Иван Винокуров, даже судилась по поводу этой мойки с МУГИСО.
По «бдению» за этим объектом завидную активную деятельность, судя по документам, ведет замглавы уже администрации Ленинского района – Максим Чаплыгин. Он даже писал в министерство природных ресурсов региона о том, что автомойка «Экспоинта» нуждается в проверке, и лично просил провести контрольные мероприятия.
Такое бы рвение да на нелегальные павильоны! Которых нет в Схеме! И все это – напоминаем – во время моратория на проверки, и в то время, когда в Екатеринбурге существует, по некоторым оценкам, до двух тысяч незаконных нестационарных объектов, не включённых в Схему, и не приносящих доход в бюджет города.
Районы разные, действия чиновников одинаковые – скоординированы из одного центра?
Помимо Верх-Исетского и Ленинского района, объекты «Экспоинта» есть и в Железнодорожном районе. И там администрация, пожалуй, преуспела в давлении на предпринимателей больше всего.
Так, внимание чиновников к одной лишь автомойке на улице Таватуйской было настолько высоким, что в один из выходных майских дней, чтобы остановить рабочих, производивших монтажные работы, на место приехали одновременно замглавы администрации Железнодорожного района Иван Клюкин, замначальника отдела потребительского рынка Михаил Степичев и начальник отдела благоустройства и транспорта Сергей Соломеин. Все они стали отдавать на месте распоряжения прекратить работы и вызвали ДПС, ППС и ГБР. Однако, не найдя законных оснований остановить работы, этого им показалось мало и они вызвали ещё и трактор-погрузчик – с целью поставить его на месте работ и воспрепятствовать им.
Вот так трактором чиновники пытались препятствовать установке автомойки. Объекта НТО, который есть в Схеме, утвержденной мэрией, и за который предприниматели платят аренду в бюджет Екатеринбурга. А через несколько остановок находятся незаконные киоски, не включенные в Смеху, от которых бюджет Екатеринбурга не получает ничего, только есть ли дело администрации?
К слову, субподрядчики, выполнявшие работы на объекте «Экспоинта», подали заявления в Гепрокуратуру, СК, где указывают на возможные связи чиновников с силовыми структурами и злоупотребление этими связями с целью давления на предпринимателей. В данных заявлениях (есть в распоряжении редакции) субподрядчик просит дать оценку действиям Ивана Клюкина, Сергея Соломеина и Михаила Степичева, принять меры прокурорского реагирования и проверить их действия на наличие признаков статей Уголовного кодекса 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 292 («Служебный подлог»).
Однако из СК пришел ответ, что по подведомственности заявление "спущено" в МВД, ну то есть к, по сути, бывшим коллегам Ивана Клюкина, который до чиновничества работал еще и в полиции.
В чиновники же Клюкин пришел в 2021 году вместе с приходом нового главы ЖД района. URA.RU писали, что Клюкин якобы стал "соседом" мэра Алексея Орлова в сверх-элитном поселке Карасьеозерский, в котором проживают высокопоставленные чиновники и крупные предприниматели (такие как, например, Игорь Алтушкин), коим Иван Клюкин вроде бы быть не может. Однако, как писало издание, в администрации района эту информацию опровергли.
К слову, из полиции заявителю до сих пор ничего приходило, были ли предприняты какие-либо действия, проведена ли хоть какая-либо проверка, остается неизвестно.
Делай по закону – и жди проверок
Разбираясь в этой конкретной истории с автомойками, можно, конечно, сделать совершенно удручающие выводы: во-первых, если ты решаешь делать все по закону, но, очевидно, заранее не согласовав всё «с кем надо», ты можешь наткнуться на какое-то совершенно дикое и поражающее противодействие.
Так, напомним, «Экспоинт» изначально смог «выбить» места в Схеме размещения НТО только через суд. Так как на попытки получить места под свои объекты, им было отказано, несмотря на доводы о том, что во всех регламентах и документах процедура должна быть одинакова для всех.
Во-вторых, если ты всё же получил (через суд) место для ведения бизнеса и начал платить аренду в бюджет города (что в условиях санкционного давления наверняка может являться неплохим подспорьем для экономики города), то, кому-то может захотеться, чтобы ты платил не только в бюджет города, но и в бюджет какой-нибудь конкретной семьи? Ну или как еще воспринимать очевидно абсурдные обвинения со стороны чиновников?
В-третьих, вести бизнес по закону опять же намного более опасно для екатеринбургских предпринимателей. Так, если объекты НТО находятся где-то нелегально (напомним, по разным подсчетам незаконных точек может быть до двух тысяч), то, в принципе, и проверок можешь не ждать, и «выселения» – ведь, чтобы вывезти такой павильон, нужно решение суда, а это многомесячные заседания, и снова траты из бюджета на юридические расходы.
В-четвертых, если твои конкуренты готовы соблюдать первый пункт и/или второй, а ты – нет, то исход такого недопонимания может быть совершенно непредсказуемым. Ведь сколько не говорят федеральные власти об одном, например, о том, что не нужно кошмарить бизнес, чиновники на местах могут думать совершенно иначе. А решать, кто будет работать на «земле» в Екатеринбурге, все равно им. По крайней мере пока.
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