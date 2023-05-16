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В свердловском поселке Сосьва пообещали построить для погорельцев 63 дома
Экономика
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области в поселке Сосьва помимо 60-квартирного дома для погорельцев обещают построить еще 63 индивидуальных дома. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На месте, где планируют возвести многоквартирный дом, разработан котлован, выполняется монтаж сборных фундаментов и стен подвала.
Проверить процессом работы в Сосьве прибыли губернатор и глава МЧС. Ранее они уже посещали поселок Таёжный.
«Сейчас на 20 участках вырыты котлованы, на девяти ведутся работы по устройству основания для фундаментов, на четырех уже смонтированы фундаменты, еще на четырех – появились стены»,
– рассказали в ДИПе.
На месте, где планируют возвести многоквартирный дом, разработан котлован, выполняется монтаж сборных фундаментов и стен подвала.
Проверить процессом работы в Сосьве прибыли губернатор и глава МЧС. Ранее они уже посещали поселок Таёжный.
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16 мая 2023