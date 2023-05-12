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Свердловский губернатор с главой МЧС проверят ход восстановления поселков Таёжный и Сосьва
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Сегодня, 16 мая, губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков проверят ход восстановления поселков Таёжный и Сосьва после пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, что пожар в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек. В Таёжном сгорели более 20 домов. После пожара в Сосьве начали строить 60-квартирный дом для погорельцев.
«Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем, а также оценят темпы строительства жилья для погорельцев»,
– сказали в ДИПе.
Напомним, что пожар в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек. В Таёжном сгорели более 20 домов. После пожара в Сосьве начали строить 60-квартирный дом для погорельцев.
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