В свердловском поселке Таёжный планируют возвести 26 домов для погорельцев

– говорится в сообщении ДИПа.

«Планируется возвести здесь 26 домов – в основном площадью в 42 квадратных метра. Из-за того, что грунт здесь болотистый и слабый, принято решение строить в Таёжные каркасные дома на винтовых сваях»,