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В свердловском поселке Таёжный планируют возвести 26 домов для погорельцев
Экономика
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области в поселке Таёжный началась подготовка к строительству новых домов для погорельцев. Там планируют возвести 26 домов, сообщает региональный департамент информационной политики.
Сейчас в поселке ведутся геодезические изыскания.
Проверить ход работ в Таёжном прибыли губернатор и глава МЧС. Евгений Куйвашев также пообещал жителям за пять лет сделать дорогу от Таёжного до Махнёво.
«Планируется возвести здесь 26 домов – в основном площадью в 42 квадратных метра. Из-за того, что грунт здесь болотистый и слабый, принято решение строить в Таёжные каркасные дома на винтовых сваях»,
– говорится в сообщении ДИПа.
Сейчас в поселке ведутся геодезические изыскания.
Проверить ход работ в Таёжном прибыли губернатор и глава МЧС. Евгений Куйвашев также пообещал жителям за пять лет сделать дорогу от Таёжного до Махнёво.
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