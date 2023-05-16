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В свердловском поселке Таёжный планируют возвести 26 домов для погорельцев

12.58 Вторник, 16 мая 2023
Экономика
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области в поселке Таёжный началась подготовка к строительству новых домов для погорельцев. Там планируют возвести 26 домов, сообщает региональный департамент информационной политики.

«Планируется возвести здесь 26 домов – в основном площадью в 42 квадратных метра. Из-за того, что грунт здесь болотистый и слабый, принято решение строить в Таёжные каркасные дома на винтовых сваях»,

– говорится в сообщении ДИПа.


Сейчас в поселке ведутся геодезические изыскания.

Проверить ход работ в Таёжном прибыли губернатор и глава МЧС. Евгений Куйвашев также пообещал жителям за пять лет сделать дорогу от Таёжного до Махнёво.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:36 Прокуратура назвала причину мартовского схода вагонов в Екатеринбурге
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