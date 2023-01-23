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Представители «Баден Бадена» приобрели два заброшенных здания в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представители структур Baden Family приобрели два здания в Екатеринбурге. Одно из них расположено на Эльмаше, другое возле ЦПКиО. Что конкретно бизнесмены планируют с ними сделать, пока неизвестно.
Здание на Фрезеровщиков, 78а было продано в результате торгов, поскольку принадлежит государственному учреждению – РГППУ. Изначально оно строилось в 1980-х годах для детского сада, но затем его передали вузу, там располагался 15-й учебный корпус РГППУ. В последние годы здание не эксплуатировалось, в нём были разбиты окна, а участок вокруг пришёл в запустение. Здание расположено во дворах в районе пересечения улиц Таганской Фрезеровщиков, рядом со школой №167 и ещё тремя учебными корпусами РГППУ.
В конце 2022 года здание было выставлено на торги, которые прошли на площадке госкомпании Дом.рф. Согласно опубликованному протоколу о результатах аукциона, победителем стало ООО «Уктусские бани». В торгах также приняли участие застройщик ООО «Эфес-Девелопмент», ООО «Легендарный город» Владимира Городенкера (владельца застройщика «Атлас-Деведопмент») и ООО «Инова» из Астрахани, но «Уктусские бани» предложили за участок со зданием наибольшую цену – 33 млн 849 тысяч рублей (начальная цена была 32 млн 545 тысяч рублей).
ООО «Уктусские бани», согласно выписке из ЕГРН, возглавляет предприниматель Евгений Кононов, известный в качестве владельца группы компаний Baden Family, имеющей в своей собственности несколько термальных комплексов на Урале. Учредителями ООО «Уктусские бани» являются Ирина Бутова (3%) и ООО «Новый источник – Баден-Баден», на 100% принадлежащее Кононову.
Новый собственник здания пока не сообщает, что планирует с ним сделать. «Пока мы в раздумьях, и нет конкретных планов на использование», — заявил владелец Baden Family Евгений Кононов изданию «Ъ-Урал».
Ещё одно здание, приобретённое Baden Family, находится на улице Ткачей, 9, рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Собственно, и само здание изначально было частью парка культуры и отдыха – оно было построено вскоре после открытия парка, с 1935-го (по другим данным – с 1937-го) года в нём располагался кинотеатр имени Маяковского. Несмотря на столь солидный возраст и оригинальный архитектурный облик (кинотеатр был построен известным архитектором Владимиром Емельяновым на стыке стилей конструктивизма и сталинского неоклассицизма), зданию не присвоен статус объекта культурного наследия.
Кинотеатр на Ткачей, 9 перестал работать вскоре после распада СССР. В 2000-е бывшее здание кинотеатра стало местом расположения известных «элитных» развлекательных заведений – сначала Тимур Горяев (тогдашний владелец концерна «Калина») открыл здесь в 2002 году закрытый ночной клуб «Горки», ориентированный на политическую и бизнес-элиту, в 2005 году его сменил клуб «Дежа Вю», принадлежавший, по данным Е1, известным уральским криминальным бизнесменам, затем здесь заработал ресторан Place, а с 2008-го по 2011-й – ночной клуб «Gold», прославившийся печальным событием, когда из-за прорыва магистральной трубы в октябре 2011-го здание и прилегающую территорию затопило кипятком – по счастью из 400 находившихся в тот момент человек никто не погиб, но пятеро получили термические ожоги, кому-то пришлось ампутировать пальцы.
После этой аварии здание так и не открылось для посетителей. В 2013–2014 годах оно было несколько раз перепродано – сначала им завладели в равных долях три юрлица – екатеринбургское ООО «Эллада», а также две уфимские организации – ООО «Исток» и ООО «Димет». Затем его выкупили предприниматели Максим Реутов и Алексей Балашов (имели по 1/2 долевой собственности), но уже спустя месяц после них здание приобрёл бизнесмен Владимир Лутиев, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. Лутиев заявлял о планах открыть в нём развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.
В 2017 году, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей») здание перешло в собственность ООО «Газон-Строй» – одного из юрлиц девелопера Acons Group. Владелец Acons Group Иван Кузнецов сообщал, что приобрёл здание за 165 млн рублей. В 2018-м в здании провели реконструкцию. Иван Кузнецов заявлял о планах открыть здесь детский образовательный центр, но позже решил предложить рестораторам организовать в бывшем кинотеатре предприятие общепита или рынок фермерских продуктов. Ни одну из этих идей не воплотили.
В итоге в 2023-м здание было продано представителям Baden Family.
«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — сказал Иван Кузнецов изданию 66.ru.
Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил факт сделки и уточнил, что планирует использовать здание под предприятие общепита. Однако заявил, что его концепция пока до конца не разработана.
При этом новым собственником здания в ЕГРН указана Маргарита Никифорова. Примечательно, что Никифорова имеет челябинский ИНН, но зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Чеченской республике. В 2021 году Маргарита Никифорова стала владелицей и директором ООО «Синтезактив» – компании, которая незадолго до этого выкупила на торгах за 40,8 млн рублей обанкротившееся ООО «Виста-Инвест», владеющее санаторием «Зеленый мыс» в Новоуральске. В это же время о приобретении санатория заявил владелец Baden Family Евгений Кононов – из чего можно сделать вывод, что Никифорова имеет связь с его структурой. Также Никифорова арендует у МУГИСО участок в Уктусском лесопарке, соседствующий с термальным комплексом «Баден-Баден», об этом [url=сообщало[/url] издание Е1, которое писало про Никифорову как про владелицу одной из самых дорогих квартир в «Тихвине» (площадью 265,2 квадратных метров и стоимостью в 66,3 млн рублей).
Стоимость покупки Никифоровой здания бывшего кинотеатра на Ткачей,9 публично не озвучивалась, издание 66.ru лишь сообщало, что сумма превышает 100 млн рублей.
К слову, директор ЦПКиО Павел Зубакин неоднократно заявлял, что возглавляемое им учреждение «было бы счастливо», если бы здание бывшего кинотеатра «вернулось в родную гавань», по его словам, находящееся в ансамбле главного входа в парк здание можно было бы легко реинтегрировать в ЦПКиО, в том числе в его изначальной функции – кинотеатра. Но, вероятно, у муниципального учреждения, либо у курирующих его чиновников из городской администрации не оказалось необходимой суммы для его покупки.
Не понадобившийся по своему изначальному предназначению детский сад
Здание на Фрезеровщиков, 78а было продано в результате торгов, поскольку принадлежит государственному учреждению – РГППУ. Изначально оно строилось в 1980-х годах для детского сада, но затем его передали вузу, там располагался 15-й учебный корпус РГППУ. В последние годы здание не эксплуатировалось, в нём были разбиты окна, а участок вокруг пришёл в запустение. Здание расположено во дворах в районе пересечения улиц Таганской Фрезеровщиков, рядом со школой №167 и ещё тремя учебными корпусами РГППУ.
В последние годы здание на Фрезеровщиков, 78а не эксплуатировалось. Фото: Дом.рф
В конце 2022 года здание было выставлено на торги, которые прошли на площадке госкомпании Дом.рф. Согласно опубликованному протоколу о результатах аукциона, победителем стало ООО «Уктусские бани». В торгах также приняли участие застройщик ООО «Эфес-Девелопмент», ООО «Легендарный город» Владимира Городенкера (владельца застройщика «Атлас-Деведопмент») и ООО «Инова» из Астрахани, но «Уктусские бани» предложили за участок со зданием наибольшую цену – 33 млн 849 тысяч рублей (начальная цена была 32 млн 545 тысяч рублей).
ООО «Уктусские бани», согласно выписке из ЕГРН, возглавляет предприниматель Евгений Кононов, известный в качестве владельца группы компаний Baden Family, имеющей в своей собственности несколько термальных комплексов на Урале. Учредителями ООО «Уктусские бани» являются Ирина Бутова (3%) и ООО «Новый источник – Баден-Баден», на 100% принадлежащее Кононову.
Новый собственник здания пока не сообщает, что планирует с ним сделать. «Пока мы в раздумьях, и нет конкретных планов на использование», — заявил владелец Baden Family Евгений Кононов изданию «Ъ-Урал».
Кинотеатр на 650 мест, прославившийся как печально известный ночной клуб
Ещё одно здание, приобретённое Baden Family, находится на улице Ткачей, 9, рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Собственно, и само здание изначально было частью парка культуры и отдыха – оно было построено вскоре после открытия парка, с 1935-го (по другим данным – с 1937-го) года в нём располагался кинотеатр имени Маяковского. Несмотря на столь солидный возраст и оригинальный архитектурный облик (кинотеатр был построен известным архитектором Владимиром Емельяновым на стыке стилей конструктивизма и сталинского неоклассицизма), зданию не присвоен статус объекта культурного наследия.
Кинотеатр на Ткачей, 9 перестал работать вскоре после распада СССР. В 2000-е бывшее здание кинотеатра стало местом расположения известных «элитных» развлекательных заведений – сначала Тимур Горяев (тогдашний владелец концерна «Калина») открыл здесь в 2002 году закрытый ночной клуб «Горки», ориентированный на политическую и бизнес-элиту, в 2005 году его сменил клуб «Дежа Вю», принадлежавший, по данным Е1, известным уральским криминальным бизнесменам, затем здесь заработал ресторан Place, а с 2008-го по 2011-й – ночной клуб «Gold», прославившийся печальным событием, когда из-за прорыва магистральной трубы в октябре 2011-го здание и прилегающую территорию затопило кипятком – по счастью из 400 находившихся в тот момент человек никто не погиб, но пятеро получили термические ожоги, кому-то пришлось ампутировать пальцы.
После этой аварии здание так и не открылось для посетителей. В 2013–2014 годах оно было несколько раз перепродано – сначала им завладели в равных долях три юрлица – екатеринбургское ООО «Эллада», а также две уфимские организации – ООО «Исток» и ООО «Димет». Затем его выкупили предприниматели Максим Реутов и Алексей Балашов (имели по 1/2 долевой собственности), но уже спустя месяц после них здание приобрёл бизнесмен Владимир Лутиев, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. Лутиев заявлял о планах открыть в нём развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.
В 2017 году, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей») здание перешло в собственность ООО «Газон-Строй» – одного из юрлиц девелопера Acons Group. Владелец Acons Group Иван Кузнецов сообщал, что приобрёл здание за 165 млн рублей. В 2018-м в здании провели реконструкцию. Иван Кузнецов заявлял о планах открыть здесь детский образовательный центр, но позже решил предложить рестораторам организовать в бывшем кинотеатре предприятие общепита или рынок фермерских продуктов. Ни одну из этих идей не воплотили.
В итоге в 2023-м здание было продано представителям Baden Family.
«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — сказал Иван Кузнецов изданию 66.ru.
Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил факт сделки и уточнил, что планирует использовать здание под предприятие общепита. Однако заявил, что его концепция пока до конца не разработана.
При этом новым собственником здания в ЕГРН указана Маргарита Никифорова. Примечательно, что Никифорова имеет челябинский ИНН, но зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Чеченской республике. В 2021 году Маргарита Никифорова стала владелицей и директором ООО «Синтезактив» – компании, которая незадолго до этого выкупила на торгах за 40,8 млн рублей обанкротившееся ООО «Виста-Инвест», владеющее санаторием «Зеленый мыс» в Новоуральске. В это же время о приобретении санатория заявил владелец Baden Family Евгений Кононов – из чего можно сделать вывод, что Никифорова имеет связь с его структурой. Также Никифорова арендует у МУГИСО участок в Уктусском лесопарке, соседствующий с термальным комплексом «Баден-Баден», об этом [url=сообщало[/url] издание Е1, которое писало про Никифорову как про владелицу одной из самых дорогих квартир в «Тихвине» (площадью 265,2 квадратных метров и стоимостью в 66,3 млн рублей).
Стоимость покупки Никифоровой здания бывшего кинотеатра на Ткачей,9 публично не озвучивалась, издание 66.ru лишь сообщало, что сумма превышает 100 млн рублей.
К слову, директор ЦПКиО Павел Зубакин неоднократно заявлял, что возглавляемое им учреждение «было бы счастливо», если бы здание бывшего кинотеатра «вернулось в родную гавань», по его словам, находящееся в ансамбле главного входа в парк здание можно было бы легко реинтегрировать в ЦПКиО, в том числе в его изначальной функции – кинотеатра. Но, вероятно, у муниципального учреждения, либо у курирующих его чиновников из городской администрации не оказалось необходимой суммы для его покупки.
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