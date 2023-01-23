Представители «Баден Бадена» приобрели два заброшенных здания в Екатеринбурге

Не понадобившийся по своему изначальному предназначению детский сад

В последние годы здание на Фрезеровщиков, 78а не эксплуатировалось. Фото: Дом.рф

Кинотеатр на 650 мест, прославившийся как печально известный ночной клуб

Владислав Постников © Вечерние ведомости