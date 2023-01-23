Возрастное ограничение 18+

Представители «Баден Бадена» приобрели два заброшенных здания в Екатеринбурге

23.50 Суббота, 28 января 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представители структур Baden Family приобрели два здания в Екатеринбурге. Одно из них расположено на Эльмаше, другое возле ЦПКиО. Что конкретно бизнесмены планируют с ними сделать, пока неизвестно.

Не понадобившийся по своему изначальному предназначению детский сад



Здание на Фрезеровщиков, 78а было продано в результате торгов, поскольку принадлежит государственному учреждению – РГППУ. Изначально оно строилось в 1980-х годах для детского сада, но затем его передали вузу, там располагался 15-й учебный корпус РГППУ. В последние годы здание не эксплуатировалось, в нём были разбиты окна, а участок вокруг пришёл в запустение. Здание расположено во дворах в районе пересечения улиц Таганской Фрезеровщиков, рядом со школой №167 и ещё тремя учебными корпусами РГППУ.


В последние годы здание на Фрезеровщиков, 78а не эксплуатировалось. Фото: Дом.рф


В конце 2022 года здание было выставлено на торги, которые прошли на площадке госкомпании Дом.рф. Согласно опубликованному протоколу о результатах аукциона, победителем стало ООО «Уктусские бани». В торгах также приняли участие застройщик ООО «Эфес-Девелопмент», ООО «Легендарный город» Владимира Городенкера (владельца застройщика «Атлас-Деведопмент») и ООО «Инова» из Астрахани, но «Уктусские бани» предложили за участок со зданием наибольшую цену – 33 млн 849 тысяч рублей (начальная цена была 32 млн 545 тысяч рублей).

ООО «Уктусские бани», согласно выписке из ЕГРН, возглавляет предприниматель Евгений Кононов, известный в качестве владельца группы компаний Baden Family, имеющей в своей собственности несколько термальных комплексов на Урале. Учредителями ООО «Уктусские бани» являются Ирина Бутова (3%) и ООО «Новый источник – Баден-Баден», на 100% принадлежащее Кононову.

Новый собственник здания пока не сообщает, что планирует с ним сделать. «Пока мы в раздумьях, и нет конкретных планов на использование», — заявил владелец Baden Family Евгений Кононов изданию «Ъ-Урал».

Кинотеатр на 650 мест, прославившийся как печально известный ночной клуб



Ещё одно здание, приобретённое Baden Family, находится на улице Ткачей, 9, рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Собственно, и само здание изначально было частью парка культуры и отдыха – оно было построено вскоре после открытия парка, с 1935-го (по другим данным – с 1937-го) года в нём располагался кинотеатр имени Маяковского. Несмотря на столь солидный возраст и оригинальный архитектурный облик (кинотеатр был построен известным архитектором Владимиром Емельяновым на стыке стилей конструктивизма и сталинского неоклассицизма), зданию не присвоен статус объекта культурного наследия.

Кинотеатр на Ткачей, 9 перестал работать вскоре после распада СССР. В 2000-е бывшее здание кинотеатра стало местом расположения известных «элитных» развлекательных заведений – сначала Тимур Горяев (тогдашний владелец концерна «Калина») открыл здесь в 2002 году закрытый ночной клуб «Горки», ориентированный на политическую и бизнес-элиту, в 2005 году его сменил клуб «Дежа Вю», принадлежавший, по данным Е1, известным уральским криминальным бизнесменам, затем здесь заработал ресторан Place, а с 2008-го по 2011-й – ночной клуб «Gold», прославившийся печальным событием, когда из-за прорыва магистральной трубы в октябре 2011-го здание и прилегающую территорию затопило кипятком – по счастью из 400 находившихся в тот момент человек никто не погиб, но пятеро получили термические ожоги, кому-то пришлось ампутировать пальцы.

После этой аварии здание так и не открылось для посетителей. В 2013–2014 годах оно было несколько раз перепродано – сначала им завладели в равных долях три юрлица – екатеринбургское ООО «Эллада», а также две уфимские организации – ООО «Исток» и ООО «Димет». Затем его выкупили предприниматели Максим Реутов и Алексей Балашов (имели по 1/2 долевой собственности), но уже спустя месяц после них здание приобрёл бизнесмен Владимир Лутиев, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. Лутиев заявлял о планах открыть в нём развлекательный центр, но эти планы так и не были реализованы.

В 2017 году, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей») здание перешло в собственность ООО «Газон-Строй» – одного из юрлиц девелопера Acons Group. Владелец Acons Group Иван Кузнецов сообщал, что приобрёл здание за 165 млн рублей. В 2018-м в здании провели реконструкцию. Иван Кузнецов заявлял о планах открыть здесь детский образовательный центр, но позже решил предложить рестораторам организовать в бывшем кинотеатре предприятие общепита или рынок фермерских продуктов. Ни одну из этих идей не воплотили.

В итоге в 2023-м здание было продано представителям Baden Family.

«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — сказал Иван Кузнецов изданию 66.ru.

Владелец Baden Family Евгений Кононов подтвердил факт сделки и уточнил, что планирует использовать здание под предприятие общепита. Однако заявил, что его концепция пока до конца не разработана.

При этом новым собственником здания в ЕГРН указана Маргарита Никифорова. Примечательно, что Никифорова имеет челябинский ИНН, но зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Чеченской республике. В 2021 году Маргарита Никифорова стала владелицей и директором ООО «Синтезактив» – компании, которая незадолго до этого выкупила на торгах за 40,8 млн рублей обанкротившееся ООО «Виста-Инвест», владеющее санаторием «Зеленый мыс» в Новоуральске. В это же время о приобретении санатория заявил владелец Baden Family Евгений Кононов – из чего можно сделать вывод, что Никифорова имеет связь с его структурой. Также Никифорова арендует у МУГИСО участок в Уктусском лесопарке, соседствующий с термальным комплексом «Баден-Баден», об этом [url=сообщало[/url] издание Е1, которое писало про Никифорову как про владелицу одной из самых дорогих квартир в «Тихвине» (площадью 265,2 квадратных метров и стоимостью в 66,3 млн рублей).

Стоимость покупки Никифоровой здания бывшего кинотеатра на Ткачей,9 публично не озвучивалась, издание 66.ru лишь сообщало, что сумма превышает 100 млн рублей.

К слову, директор ЦПКиО Павел Зубакин неоднократно заявлял, что возглавляемое им учреждение «было бы счастливо», если бы здание бывшего кинотеатра «вернулось в родную гавань», по его словам, находящееся в ансамбле главного входа в парк здание можно было бы легко реинтегрировать в ЦПКиО, в том числе в его изначальной функции – кинотеатра. Но, вероятно, у муниципального учреждения, либо у курирующих его чиновников из городской администрации не оказалось необходимой суммы для его покупки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге объединение двух крупных педагогических университетов может грозить массовыми сокращениями
23 января 2023
В Екатеринбурге начали сносить здание АТС, на месте которого планируется «точечная» застройка
21 января 2023
Мэрия опубликовала список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
24 января 2023
Под реновацию в Екатеринбурге определили еще две площадки
24 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
23:50 Представители «Баден Бадена» приобрели два заброшенных здания в Екатеринбурге
18:18 В Бисерти детям приходится добираться до школы в темноте
17:22 В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
16:52 В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина
15:53 Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 56 тысяч рублей
14:56 В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса
14:11 В Новолялинскую колонию пытались пронести в сигаретах 13 сим-карт
12:52 СК проводит проверку после сообщения об аварийном жилье в Николо-Павловском
11:46 Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
11:01 При пожаре в селе Невьянского городского округа сгорел частный дом
10:00 СК начал проверку после обнаружения фрагмента катетера в сердце новорождённой в Екатеринбурге
22:34 ХК «Автомобилист» уступил на своей площадке «Нефтехимику» из Нижнекамска
21:21 Ельцин Центр готовится отметить день рождения первого президента РФ
20:53 Память «дятловцев» увековечат плитой у УрФУ и музеем в Интернете
20:15 Молодой житель Екатеринбурга обвиняется в попытке сбыта поддельных денег
19:46 Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц
19:07 Слепую собаку подбросили в первоуральский приют «Мишутка»
18:04 Карантин по бешенству ввели в Екатеринбурге
17:57 В Свердловской области на выходных сохранится тёплая и ветреная погода
17:35 В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на прохожую
17:18 Движение на трассе Нижние Серги – Арти возобновили по одной полосе
16:54 Участок автодороги в Свердловской области перекрыли из-за ДТП с бетономешалкой
16:26 Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
15:55 В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина
15:21 Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга оставлен в СИЗО
14:54 Экс-схиигумена Сергия приговорили к 7 годам колонии по делу об экстремизме
Все новости Свердловской области
17:09 Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
16:21 В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8
14:46 Магаданская прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в новой школе
13:34 В Центре спасения рассказали о состоянии найденных в Коми новорожденных медвежат
12:01 В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране
11:48 На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, есть погибший
10:38 МВД: в Коми полицейские спасли трех новорожденных медвежат
09:38 СМИ: в Москве задержан начальник управления Федеральной таможенной службы
17:36 В Италии на треть подорожала пицца «Маргарита»
17:05 В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре
16:16 Штрафы за непредоставление или ложную информации о парниковых выбросах могут ввести в ближайшее время
15:21 Экспериментальную систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, внедрят с 1 февраля
14:45 В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет
11:04 Экс-зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по делу о взятке
17:55 В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов
17:15 В Ростовской области бывшему начальнику колонии дали условный срок за изготовление оружия
16:46 Уфимские врачи спасли новорождённого малыша ожидавшей двойню матери
16:11 Райффайзенбанк перестанет принимать евро и доллары в банкоматах
15:22 Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций для депутатов
14:48 Отдых в Турции и Египте стал недоступен для россиян со средним доходом
14:14 КС указал судам на их обязанность рассматривать жалобы арестованных
13:32 В России произошли сбои в работе App Store
13:08 Из России может уйти крупнейший поставщик платёжных терминалов
12:19 В Феодоровской церкви Кирова произошёл крупный пожар
17:57 В Кремле не обсуждают ограничения на выезд из страны для россиян
16:58 В Санкт-Петербурге осудили местного жителя за хулиганскую стрельбу
Все новости России и мира
23:50 Представители «Баден Бадена» приобрели два заброшенных здания в Екатеринбурге
18:18 В Бисерти детям приходится добираться до школы в темноте
17:22 В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
16:52 В Екатеринбурге покупатель с ножом напал на сотрудника алкогольного магазина
15:53 Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 56 тысяч рублей
14:56 В Свердловской области выявили 229 случаев коронавируса
14:11 В Новолялинскую колонию пытались пронести в сигаретах 13 сим-карт
12:52 СК проводит проверку после сообщения об аварийном жилье в Николо-Павловском
11:46 Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
11:01 При пожаре в селе Невьянского городского округа сгорел частный дом
10:00 СК начал проверку после обнаружения фрагмента катетера в сердце новорождённой в Екатеринбурге
22:34 ХК «Автомобилист» уступил на своей площадке «Нефтехимику» из Нижнекамска
21:21 Ельцин Центр готовится отметить день рождения первого президента РФ
20:53 Память «дятловцев» увековечат плитой у УрФУ и музеем в Интернете
20:15 Молодой житель Екатеринбурга обвиняется в попытке сбыта поддельных денег
19:46 Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц
19:07 Слепую собаку подбросили в первоуральский приют «Мишутка»
18:04 Карантин по бешенству ввели в Екатеринбурге
17:57 В Свердловской области на выходных сохранится тёплая и ветреная погода
17:35 В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на прохожую
17:18 Движение на трассе Нижние Серги – Арти возобновили по одной полосе
16:54 Участок автодороги в Свердловской области перекрыли из-за ДТП с бетономешалкой
16:26 Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
15:55 В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина
15:21 Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга оставлен в СИЗО
14:54 Экс-схиигумена Сергия приговорили к 7 годам колонии по делу об экстремизме
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK