В Екатеринбурге смогут сносить незаконные киоски без решения суда
Поможет ли это навести порядок на рынке НТО или станет новым "золотым" дождем для взяточников?
Экономика
На сегодняшнем заседании городской думы Екатеринбурга депутаты приняли регламент, согласно которому незаконные торговые точки, наконец-то, смогут демонтировать без решения суда. Документ вступит в силу через два месяца, рассказал «Вечерним ведомостям» депутат городской думы Роман Ступников.
Депутат также рассказал, что принятие нынешнего документа облегчит ликвидацию незаконного бизнеса, так как на данный момент нелегальный киоск невозможно демонтировать без решения суда, а на судебные тяжбы могут уходить не просто месяцы, но и годы. Известны случаи, когда незаконный павильон демонтировали спустя полтора года с момента обращения горожан.
Сегодняшнее заседание не прошло без скандала – один из депутатов Александр Колесников, не выдержав речи вице-мэра Ноженко, сматерился, убеждая чиновника, что нелегальные объекты должна убирать мэрия за свой счет, а не жильцы домов, рядом с которыми эти объекты находятся – в ходе обсуждений выяснилось, что каким-то необъяснимым образом в Схему размещения торговых точек были включены земельные участки, находящиеся в собственности жильцов городских многоквартирников. Сейчас вопрос может стоять так, что за очередные косяки чиновников платить будут горожане из собственных карманов.
Напомним, проблема с незаконными торговыми точками стоит остро в Екатеринбурге уже много лет. Каждый новый мэр пытается решить ее, однако все умирает в дебрях районных администраций. Так, если прогуляться по городу, то можно увидеть тысячи незаконных павильонов и киосков. Даже по официальной информации, озвученной сегодня вице-мэром столицы Урала Дмитрием Ноженко, их сотни, однако по подсчетам представителей отрасли – их может быть до четырех тысяч.
Мы неоднократно писали, что незаконные и полузаконные киоски становятся средой для развития коррупционогенной атмосферы среди чиновников районных администраций. Так, например, известно, о том, что экс-замглавы Железнодорожного района подозревали в получении взяток от уличного торговца за размещение незаконных киосков.
Кроме того, известны случаи, когда действующие законно предприниматели постоянно натыкаются на препоны от районных администраций и бесконечные проверки – и получается, что нелегально вести предпринимательскую деятельность было выгоднее, чем легально. Сегодня принятый регламент, возможно, несколько уравновесит рынок, либо станет очередным «золотым» дном для каких-то нечистых на руку чиновников?
Депутат также рассказал, что принятие нынешнего документа облегчит ликвидацию незаконного бизнеса, так как на данный момент нелегальный киоск невозможно демонтировать без решения суда, а на судебные тяжбы могут уходить не просто месяцы, но и годы. Известны случаи, когда незаконный павильон демонтировали спустя полтора года с момента обращения горожан.
Сегодняшнее заседание не прошло без скандала – один из депутатов Александр Колесников, не выдержав речи вице-мэра Ноженко, сматерился, убеждая чиновника, что нелегальные объекты должна убирать мэрия за свой счет, а не жильцы домов, рядом с которыми эти объекты находятся – в ходе обсуждений выяснилось, что каким-то необъяснимым образом в Схему размещения торговых точек были включены земельные участки, находящиеся в собственности жильцов городских многоквартирников. Сейчас вопрос может стоять так, что за очередные косяки чиновников платить будут горожане из собственных карманов.
Напомним, проблема с незаконными торговыми точками стоит остро в Екатеринбурге уже много лет. Каждый новый мэр пытается решить ее, однако все умирает в дебрях районных администраций. Так, если прогуляться по городу, то можно увидеть тысячи незаконных павильонов и киосков. Даже по официальной информации, озвученной сегодня вице-мэром столицы Урала Дмитрием Ноженко, их сотни, однако по подсчетам представителей отрасли – их может быть до четырех тысяч.
Мы неоднократно писали, что незаконные и полузаконные киоски становятся средой для развития коррупционогенной атмосферы среди чиновников районных администраций. Так, например, известно, о том, что экс-замглавы Железнодорожного района подозревали в получении взяток от уличного торговца за размещение незаконных киосков.
Кроме того, известны случаи, когда действующие законно предприниматели постоянно натыкаются на препоны от районных администраций и бесконечные проверки – и получается, что нелегально вести предпринимательскую деятельность было выгоднее, чем легально. Сегодня принятый регламент, возможно, несколько уравновесит рынок, либо станет очередным «золотым» дном для каких-то нечистых на руку чиновников?
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
20 сентября 2022
20 сентября 2022
Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
20 сентября 2022
20 сентября 2022