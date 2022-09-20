В Екатеринбурге смогут сносить незаконные киоски без решения суда

Поможет ли это навести порядок на рынке НТО или станет новым "золотым" дождем для взяточников?

18.01 Вторник, 20 сентября 2022
Экономика
На сегодняшнем заседании городской думы Екатеринбурга депутаты приняли регламент, согласно которому незаконные торговые точки, наконец-то, смогут демонтировать без решения суда. Документ вступит в силу через два месяца, рассказал «Вечерним ведомостям» депутат городской думы Роман Ступников.

Депутат также рассказал, что принятие нынешнего документа облегчит ликвидацию незаконного бизнеса, так как на данный момент нелегальный киоск невозможно демонтировать без решения суда, а на судебные тяжбы могут уходить не просто месяцы, но и годы. Известны случаи, когда незаконный павильон демонтировали спустя полтора года с момента обращения горожан.

Сегодняшнее заседание не прошло без скандала – один из депутатов Александр Колесников, не выдержав речи вице-мэра Ноженко, сматерился, убеждая чиновника, что нелегальные объекты должна убирать мэрия за свой счет, а не жильцы домов, рядом с которыми эти объекты находятся – в ходе обсуждений выяснилось, что каким-то необъяснимым образом в Схему размещения торговых точек были включены земельные участки, находящиеся в собственности жильцов городских многоквартирников. Сейчас вопрос может стоять так, что за очередные косяки чиновников платить будут горожане из собственных карманов.

Напомним, проблема с незаконными торговыми точками стоит остро в Екатеринбурге уже много лет. Каждый новый мэр пытается решить ее, однако все умирает в дебрях районных администраций. Так, если прогуляться по городу, то можно увидеть тысячи незаконных павильонов и киосков. Даже по официальной информации, озвученной сегодня вице-мэром столицы Урала Дмитрием Ноженко, их сотни, однако по подсчетам представителей отрасли – их может быть до четырех тысяч.

Мы неоднократно писали, что незаконные и полузаконные киоски становятся средой для развития коррупционогенной атмосферы среди чиновников районных администраций. Так, например, известно, о том, что экс-замглавы Железнодорожного района подозревали в получении взяток от уличного торговца за размещение незаконных киосков.

Кроме того, известны случаи, когда действующие законно предприниматели постоянно натыкаются на препоны от районных администраций и бесконечные проверки – и получается, что нелегально вести предпринимательскую деятельность было выгоднее, чем легально. Сегодня принятый регламент, возможно, несколько уравновесит рынок, либо станет очередным «золотым» дном для каких-то нечистых на руку чиновников?

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
20 сентября 2022
В екатеринбургской мэрии будут покупать служебные квартиры для участковых
16 сентября 2022
Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
20 сентября 2022
На берегу Исети в Екатеринбурге планируется строительство гостиничного комплекса
13 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:38 Сотрудники ГИБДД из Каменска-Уральского спровоцировали дорожную аварию
18:01 В Екатеринбурге смогут сносить незаконные киоски без решения суда
17:34 Под Екатеринбургом пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
16:50 Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
16:29 Уралец сжег не платившего ему зарплату начальника и получил 14 лет строгого режима
15:27 Свердловская область стала одним из лидеров по автокредитованию
14:53 Дети в сельской школе под Верхней Пышмой рисовали картины Левитана и Брюллова на необычном уроке ИЗО
14:01 Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
14:00 Прокуратура в Свердловской области обнаружила нецелевое расходование бюджетных денег больше чем на полмиллиона рублей при ремонте сельского Дома культуры
12:42 Каждый третий житель Свердловской области получает почту без паспорта
11:39 Дождался повышения: депутат свердловского парламента с 18-летним стажем дорос до сенатора от региона
11:01 На территории Свердловской области продолжают гореть леса
10:24 В прошедшие выходные сотрудники ДПС ловили нарко- и алко-опьяненных водителей и гонщиков без прав
10:01 Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Барысом» во вновь переименованной Астане
09:30 Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД
09:00 Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу Нижнего Тагила
21:01 Писатель Иванов НЕ встретится в Музее истории Екатеринбурга с читателями
20:54 Ельцин Центр предлагает киноманам вместе помянуть ушедшего гения
20:31 Гость из ближнего зарубежья украл машину и протаранил ею жилой дом в Екатеринбурге
19:26 Похитителей алкоголя из Красноуфимска задержала полиция
19:13 Писатель Алексей Иванов встретиться с читателями в Музее истории Екатеринбурга
18:13 «Чёрные металлисты» Екатеринбурга добрались до трамвайных остановок
17:18 «Золото» Чемпионата Европы привезли в Верхнюю Пышму самбисты УГМК
16:57 За добросовестный труд тагильскому осуждённому разрешили провести выходной за пределами колонии
16:32 В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход в районе 13-ой школы
16:00 В поликлиниках Екатеринбурга фиксируют сбои в работе информационных систем
Все новости Свердловской области
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
14:59 В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
14:04 Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
Все новости России и мира
18:38 Сотрудники ГИБДД из Каменска-Уральского спровоцировали дорожную аварию
18:01 В Екатеринбурге смогут сносить незаконные киоски без решения суда
17:34 Под Екатеринбургом пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
16:50 Нижнетагильского кандидата в местные депутаты оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
16:29 Уралец сжег не платившего ему зарплату начальника и получил 14 лет строгого режима
15:27 Свердловская область стала одним из лидеров по автокредитованию
14:53 Дети в сельской школе под Верхней Пышмой рисовали картины Левитана и Брюллова на необычном уроке ИЗО
14:01 Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
14:00 Прокуратура в Свердловской области обнаружила нецелевое расходование бюджетных денег больше чем на полмиллиона рублей при ремонте сельского Дома культуры
12:53 Прикамцы смогут получить бесплатные консультации по вопросам предоставления сведений из ЕГРН
12:44 Разработка ученых Пермского Политеха поможет обеспечить безопасность движения на загородных дорогах
12:42 Каждый третий житель Свердловской области получает почту без паспорта
12:14 Пермяков приглашают на «Расписную субботу»
11:39 Дождался повышения: депутат свердловского парламента с 18-летним стажем дорос до сенатора от региона
11:01 На территории Свердловской области продолжают гореть леса
10:24 В прошедшие выходные сотрудники ДПС ловили нарко- и алко-опьяненных водителей и гонщиков без прав
10:06 Под контролем судебных приставов в Краснокамске признан аварийным многоквартирный дом
10:01 Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Барысом» во вновь переименованной Астане
09:30 Под страхом ареста автомобиля екатеринбурженка оплатила сразу 76 штрафов за нарушение ПДД
09:00 Илья Варламов высмеял полностью единороссовскую думу Нижнего Тагила
21:01 Писатель Иванов НЕ встретится в Музее истории Екатеринбурга с читателями
20:54 Ельцин Центр предлагает киноманам вместе помянуть ушедшего гения
20:31 Гость из ближнего зарубежья украл машину и протаранил ею жилой дом в Екатеринбурге
19:26 Похитителей алкоголя из Красноуфимска задержала полиция
19:13 Писатель Алексей Иванов встретиться с читателями в Музее истории Екатеринбурга
18:13 «Чёрные металлисты» Екатеринбурга добрались до трамвайных остановок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK